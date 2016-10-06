Завтра на заході України пройдуть дощі, на півдні до +22° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 7 жовтня на півдні України до +22°, на заході пройдуть дощі.

У більшості областей України завтра без опадів / sunny7.ua

У Києві завтра без опадів, вночі +4°, вдень +13°. Вітер мінливий, до 4.3 м/с.

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У Львові 7 жовтня злива, вночі +1°, вдень 9°. Вітер мінливий, легкий.

У Луцьку завтра хмарно. Температура повітря вночі +1°, вдень +9°. Вітер мінливий, до 1.9 м/с.

У Вінниці у п'ятницю мінлива хмарність. Температура вночі +2°, вдень +12°. Вітер мінливий, слабкий.

Одеситам на завтра обіцяють дощ. Температура вночі +11°, вдень +18°, вітер мінливий, слабкий.

В Україні завтра до 22° / УНІАН

У Харкові у п'ятницю без опадів, температура вночі +8°, вдень +17°. Вітер мінливий, легкий.

У Дніпрі на завтра синоптики прогнозують невелику хмарність. Температура вночі +10°, вдень +18°. Вітер південний і південно-східний, до 2.7 м/с.

У Сімферополі без опадів. Температура вночі +11°, вдень +22°. Вітер західний і південно-східний, слабкий.

Жителям Маріуполя обіцяють сонячну погоду, температура вночі +12°, вдень +19°. Вітер мінливий, до 2.4 м/с.

У Краматорську у п'ятницю без опадів, температура вночі +11°, вдень +19°, вітер мінливий, тихий.

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У Сєвєродонецьку завтра мінлива хмарність. Температура вночі +11°, вдень +22°. Вітер мінливий, до 1.4 м/с.

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