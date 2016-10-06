Завтра на заході України пройдуть дощі, на півдні до +22° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, 7 жовтня на півдні України до +22°, на заході пройдуть дощі.
У Києві завтра без опадів, вночі +4°, вдень +13°. Вітер мінливий, до 4.3 м/с.
На автошляхах України місцями пройдуть дощі, на сході температура до +21°
У Львові 7 жовтня злива, вночі +1°, вдень 9°. Вітер мінливий, легкий.
У Луцьку завтра хмарно. Температура повітря вночі +1°, вдень +9°. Вітер мінливий, до 1.9 м/с.
У Вінниці у п'ятницю мінлива хмарність. Температура вночі +2°, вдень +12°. Вітер мінливий, слабкий.
Одеситам на завтра обіцяють дощ. Температура вночі +11°, вдень +18°, вітер мінливий, слабкий.
У Харкові у п'ятницю без опадів, температура вночі +8°, вдень +17°. Вітер мінливий, легкий.
У Дніпрі на завтра синоптики прогнозують невелику хмарність. Температура вночі +10°, вдень +18°. Вітер південний і південно-східний, до 2.7 м/с.
У Сімферополі без опадів. Температура вночі +11°, вдень +22°. Вітер західний і південно-східний, слабкий.
Жителям Маріуполя обіцяють сонячну погоду, температура вночі +12°, вдень +19°. Вітер мінливий, до 2.4 м/с.
У Краматорську у п'ятницю без опадів, температура вночі +11°, вдень +19°, вітер мінливий, тихий.
Захід України засипає снігом (відео)
У Сєвєродонецьку завтра мінлива хмарність. Температура вночі +11°, вдень +22°. Вітер мінливий, до 1.4 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +17°
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Дніпро+25°... +13°
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Донецьк+24°... +10°
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Житомир+28°... +17°
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Запоріжжя+25°... +13°
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Івано-Франківськ+29°... +15°
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Київ+27°... +17°
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Кіровоград+27°... +16°
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Луганськ+23°... +9°
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Луцьк+27°... +17°
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Львів+27°... +16°
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Миколаїв+29°... +17°
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Одеса+28°... +18°
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Полтава+24°... +14°
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Рівне+28°... +17°
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Сімферополь+27°... +12°
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Суми+23°... +12°
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Тернопіль+26°... +16°
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Харків+24°... +12°
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Херсон+29°... +16°
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Хмельницький+25°... +16°
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Черкаси+25°... +16°
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Чернігів+26°... +15°
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Чернівці+29°... +18°