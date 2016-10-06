У Києві завтра вдень до +13°, без опадів

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 7 жовтня, у столиці без опадів, температура повітря вдень +13°.

У Києві завтра без опадів / panoramio.com, Sensei Yuri

До вечора в Києві температура повітря знизиться до +9°.

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Вітер мінливий, до 4.3 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 07:08, а зайде у 18:21.

Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня на півдні України до +22°, на заході пройдуть дощі.