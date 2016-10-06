Число жертв "Меттью" досягло 140 осіб, Обама оголосив режим надзвичайного стану у Флориді

Президент США Барак Обама оголосив режим надзвичайного стану в штаті Флорида через наближення урагану "Меттью" і розпорядився надати федеральну допомогу місцевій владі.

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Про це повідомила прес-служба Білого дому, передає ТАСС.

Зокрема, глава держави дав доручення Міністерству національної безпеки і Федеральному агентству з управління у надзвичайних ситуаціях скоординувати зусилля, спрямовані на боротьбу з можливими наслідками удару стихії.

Читайте також Понад 1,5 млн жителів Флориди знаходяться в зоні евакуації через ураган "Меттью"

Раніше прес-секретар Білого дому Джош Ернест заявив, що "Меттью" виявився сильнішим, ніж очікувалося раніше.

"Вплив шторму на територію Сполучених Штатів буде набагато більшим", - визнав Ернест, запевнивши, що влада має намір використовувати всі наявні ресурси, щоб захистити місцеве населення.

"Найближчі кілька днів стануть для нас перевіркою", - резюмував він.

В даний час "Меттью" загрожує південно-східним штатам США: Флориді, Джорджії, Південній та Північній Кароліні. Число жителів цих штатів, які отримали рекомендації влади про евакуацію, перевищило 2 млн осіб. У Флориді в стан підвищеної готовності приведені 6 тисяч резервістів Національної гвардії, владі на місцях дозволено на свій розсуд тимчасово закривати школи у разі погіршення погодних умов.

Настільки сильний шторм не наближався до берегів Флориди з 2004 року.

Через ураган багато американських авіакомпаній, включаючи American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines і Southwest Airlines, оголосили про скасування або перенесення рейсів з аеропортів, розташованих у південно-східній частині США. Загалом за останні дві доби у США скасували понад 3 тис. авіарейсів.

За останніми даними, число жертв урагану на Гаїті досягло 140 осіб.

Як повідомляє Російська служба Бі-бі-сі, влада Гаїті змогли добитися евакуації 21 тисячі осіб. Зараз вони намагаються забезпечити їх їжею і питною водою.

Ураган "Метью" став найсильнішим ураганом в регіоні за останні 10 років. Після Багамських островів він обрушився на Гаїті. Ураган супроводжувався сильними зливами і руйнівними вітрами. На Гаїті він призвів до повеней і обвалів.

Гаїті - одна з найбідніших країн регіону, яка досі не може оговтатися після руйнівного землетрусу 2010 року. Багато людей, що втратили тоді вдома, і досі живуть у наметах.