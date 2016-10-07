Ураган "Меттью" вирує на Гаїті: понад 300 жертв, закриті аеропорти й мільйони евакуйованих (відео)
Унаслідок руйнівного урагану "Меттью" на Гаїті загинули 339 людей.
Про це повідомило міністерство внутрішніх справ країни, передає DW.
Стихія рухається у бік узбережжя США. Президент Барак Обама оголосив надзвичайний стан спочатку у штаті Флорида, потім у Південній Кароліні, а через кілька годин - в штаті Джорджія.
Всього в США в очікуванні урагану евакуйовані вже близько 3 мільйонів осіб.
Число жертв "Меттью" досягло 140 осіб, Обама оголосив режим надзвичайного стану у Флориді
Не відкидається, що для штату Флорида наслідки будуть катастрофічними, заявив губернатор Флориди Рік Скотт. У всьому регіоні скасовані заняття в школах, закриті аеропорти. На деяких заправних станціях закінчився бензин.
Як повідомляв УНІАН, ураган "Меттью", що став найсильнішим за останні 10 років, раніше вирував на Гаїті, Кубі й Багамських островах. Точні масштаби катастрофи ще потрібно оцінити, оскільки рятувальники досі не можуть потрапити в деякі постраждалі райони.
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