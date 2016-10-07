В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на півдні до +22° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, 7 жовтня на півдні України вдень до +22°, місцями синоптики обіцяють опади.
У столиці без опадів, удень +11°. Вітер мінливий, до 3.6 м/с.
На автошляхах України місцями пройдуть дощі, на сході температура до +21°
У Львові 7 жовтня мінлива хмарність, температура повітря вдень +10°. Вітер південний і південно-східний, легкий.
У Луцьку сьогодні без опадів. Температура повітря вдень +10°. Вітер мінливий, до 3.0 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці у п'ятницю мінлива хмарність. Температура +13°. Вітер мінливий, слабкий.
Одеситам на сьогодні обіцяють дощ, температура вдень +14°, вітер мінливий, до 2.9 м/с.
У Харкові без опадів. Температура до +19°, вітер мінливий, легкий.
У Сімферополі сьогодні невелика хмарність. Температура вдень +22°. Вітер мінливий, до 3.1 м/с.
У Дніпрі хмарно з проясненнями. Температура повітря +20°. Вітер мінливий, легкий.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень +20°. Вітер мінливий, до 4.0 м/с.
У Краматорську у п'ятницю без опадів, удень +19°. Вітер мінливий, легкий.
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У Сєвєродонецьку хмарно з проясненнями, температура вдень +19°. Вітер мінливий, до 3,4 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +17°
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Дніпро+25°... +13°
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Донецьк+24°... +10°
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Житомир+28°... +17°
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Запоріжжя+25°... +13°
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Івано-Франківськ+29°... +15°
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Київ+27°... +17°
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Кіровоград+27°... +16°
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Луганськ+23°... +9°
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Луцьк+27°... +17°
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Львів+27°... +16°
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Миколаїв+29°... +17°
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Одеса+28°... +18°
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Полтава+24°... +14°
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Рівне+28°... +17°
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Сімферополь+27°... +12°
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Суми+23°... +12°
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Тернопіль+26°... +16°
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Харків+24°... +12°
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Херсон+29°... +16°
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Хмельницький+25°... +16°
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Черкаси+25°... +16°
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Чернігів+26°... +15°
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Чернівці+29°... +18°