В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на півдні до +22° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 7 жовтня на півдні України вдень до +22°, місцями синоптики обіцяють опади.

В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі / volynnews.com

У столиці без опадів, удень +11°. Вітер мінливий, до 3.6 м/с.

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У Львові 7 жовтня мінлива хмарність, температура повітря вдень +10°. Вітер південний і південно-східний, легкий.

У Луцьку сьогодні без опадів. Температура повітря вдень +10°. Вітер мінливий, до 3.0 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці у п'ятницю мінлива хмарність. Температура +13°. Вітер мінливий, слабкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють дощ, температура вдень +14°, вітер мінливий, до 2.9 м/с.

В Україні сьогодні до +22° / УНІАН

У Харкові без опадів. Температура до +19°, вітер мінливий, легкий.

У Сімферополі сьогодні невелика хмарність. Температура вдень +22°. Вітер мінливий, до 3.1 м/с.

У Дніпрі хмарно з проясненнями. Температура повітря +20°. Вітер мінливий, легкий.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень +20°. Вітер мінливий, до 4.0 м/с.

У Краматорську у п'ятницю без опадів, удень +19°. Вітер мінливий, легкий.

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У Сєвєродонецьку хмарно з проясненнями, температура вдень +19°. Вітер мінливий, до 3,4 м/с.

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