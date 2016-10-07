Сьогодні вдень у Києві до +11°, без опадів

08:30, 7 жовтня 2016
641
0

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 7 жовтня, у столиці повітря прогріється до +11°, без опадів.

УНИАН
Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +11°, ввечері +8°. Вітер мінливий, до 3.6 м/с.

На автошляхах України місцями пройдуть дощі, на сході температура до +21°

Сьогодні сонце в столиці зійшло у 07:08, а зайде у 18:21.

Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня на півдні України вдень до +22°, місцями синоптики обіцяють опади.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Ямполі пронісся потужний смерч (відео) У Ямполі пронісся потужний смерч (відео)
В Україні зберігається пожежна небезпека В Україні зберігається пожежна небезпека
П'ятеро осіб стали жертвами тайфуну в Китаї П'ятеро осіб стали жертвами тайфуну в Китаї
На заході України оголосили штормове попередження На заході України оголосили штормове попередження
Синоптик попередила про наближення циклону: дощі і грози охоплять декілька регіонів країни Синоптик попередила про наближення циклону: дощі і грози охоплять декілька регіонів країни
Прогноз погоди: 11 червня Україну накриє циклон з грозовими дощами (карта) Прогноз погоди: 11 червня Україну накриє циклон з грозовими дощами (карта)
П'ятеро осіб загинули в Китаї в результаті сходження зсуву П'ятеро осіб загинули в Китаї в результаті сходження зсуву

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 15 °
Хмарно, невеликий дощ
Погода Стерлінг
81 %
754 мм
3.9 м/с
96 %
Стрічка новин