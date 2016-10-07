Сьогодні вдень у Києві до +11°, без опадів

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 7 жовтня, у столиці повітря прогріється до +11°, без опадів.

Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +11°, ввечері +8°. Вітер мінливий, до 3.6 м/с.

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Сьогодні сонце в столиці зійшло у 07:08, а зайде у 18:21.

Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня на півдні України вдень до +22°, місцями синоптики обіцяють опади.

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