У Флориді понад 95 тисяч користувачів залишилися без електрики через ураган "Меттью"

В американському штаті Флорида понад 95 тисяч користувачів залишилися без електрики через ураган "Меттью".

Reuters

Про це повідомляє Miami Herald.

Читайте також Ураган "Метью" вирує на Гаїті: понад 300 жертв, закриті аеропорти й мільйони евакуйованих (відео)

Зараз "Меттью" наближається до Флориди. Найбільше від сильного вітру постраждав округ Палм-Біч, де без світла залишилися понад 71 тис. користувачів.

Аварійні бригади чекають, поки швидкість вітру буде нижче 56 км/год, щоб почати роботу щодо відновлення подачі електроенергії. На даний момент швидкість вітру становить приблизно 209 км/год.

Раніше губернатор Флориди Рік Скотт заявив, що для штату наслідки стихії будуть катастрофічними.