У Флориді понад 95 тисяч користувачів залишилися без електрики через ураган "Меттью"
В американському штаті Флорида понад 95 тисяч користувачів залишилися без електрики через ураган "Меттью".
Про це повідомляє Miami Herald.
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Зараз "Меттью" наближається до Флориди. Найбільше від сильного вітру постраждав округ Палм-Біч, де без світла залишилися понад 71 тис. користувачів.
Аварійні бригади чекають, поки швидкість вітру буде нижче 56 км/год, щоб почати роботу щодо відновлення подачі електроенергії. На даний момент швидкість вітру становить приблизно 209 км/год.
Раніше губернатор Флориди Рік Скотт заявив, що для штату наслідки стихії будуть катастрофічними.
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