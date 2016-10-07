У Флориді понад 95 тисяч користувачів залишилися без електрики через ураган "Меттью"

09:37, 7 жовтня 2016
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В американському штаті Флорида понад 95 тисяч користувачів залишилися без електрики через ураган "Меттью".

Reuters
Reuters

Про це повідомляє Miami Herald.

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Зараз "Меттью" наближається до Флориди. Найбільше від сильного вітру постраждав округ Палм-Біч, де без світла залишилися понад 71 тис. користувачів.

Аварійні бригади чекають, поки швидкість вітру буде нижче 56 км/год, щоб почати роботу щодо відновлення подачі електроенергії. На даний момент швидкість вітру становить приблизно 209 км/год.

Раніше губернатор Флориди Рік Скотт заявив, що для штату наслідки стихії будуть катастрофічними.

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