Жителів України попереджають про погіршення погодних умов

У п’ятницю, 7 жовтня, у більшості західних областей очікуються заморозки 0-5°.

У більшості західних областей очікуються заморозки / moldova24.net

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"За прогнозами Укргідрометцентру, 7 жовтня в більшості західних областей і в Житомирській та Вінницькій областях на поверхні ґрунту (на заході місцями і в повітрі) заморозки 0-5°", - йдеться в повідомленні.

Крім того, 7 жовтня на Днiстрi на дiлянцi Галич-Залiщики очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,5-1,0 м над поточними рiвнями.

Рятувальники закликають громадян дотримуватися елементарних правил безпеки, особливо під час перебування на вулиці.

Нагадаємо, 7 жовтня на півдні України вдень до +22°, місцями синоптики обіцяють опади.