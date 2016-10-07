Тропічний шторм "Ніколь" досяг сили урагану
Тропічний шторм "Ніколь", який сформувався недалеко від Багамських островів, досяг сили урагану другої категорії.
Про це повідомляє Reuters.
У Флориді понад 95 тисяч користувачів залишилися без електрики через ураган "Меттью"
У даний час ураган знаходиться в 545 км від Бермудських островів, швидкість вітру в його епіцентрі досягає 165 км/ч.
За прогнозами синоптиків, у п'ятницю, 7 жовтня, "Ніколь" почне слабшати.
Нагадаємо, у результаті руйнівного урагану "Меттью" на Гаїті загинули 339 людей. Стихія рухається у бік узбережжя США.
Президент Барак Обама оголосив надзвичайний стан спочатку в штаті Флорида, потім у Південній Кароліні, а через кілька годин - у штаті Джорджія.
Читайте також
Погода на тиждень: в Україні пройдуть дощі з грозами, до багатьох областей повернеться спека (карта)
Погода в Україні
-
Вінниця+27°... +17°
-
Дніпро+25°... +13°
-
Донецьк+24°... +10°
-
Житомир+28°... +17°
-
Запоріжжя+25°... +13°
-
Івано-Франківськ+29°... +15°
-
Київ+27°... +17°
-
Кіровоград+27°... +16°
-
Луганськ+23°... +9°
-
Луцьк+27°... +17°
-
Львів+27°... +16°
-
Миколаїв+29°... +17°
-
Одеса+28°... +18°
-
Полтава+24°... +14°
-
Рівне+28°... +17°
-
Сімферополь+27°... +12°
-
Суми+23°... +12°
-
Тернопіль+26°... +16°
-
Харків+24°... +12°
-
Херсон+29°... +16°
-
Хмельницький+25°... +16°
-
Черкаси+25°... +16°
-
Чернігів+26°... +15°
-
Чернівці+29°... +18°
Віргінія, США
+ 15 °
Хмарно, невеликий дощ
Погода Стерлінг
Відчувається як: +15 °
Вологість: 81 %
Тиск: 754 мм
Вітер: 3.9 м/с
Ймовірність опадів: 96 %
Схід: 05:43
Захід 20:35
Видимість: 16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин