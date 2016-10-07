Тропічний шторм "Ніколь", який сформувався недалеко від Багамських островів, досяг сили урагану другої категорії.

Тропічний шторм "Ніколь" досяг сили урагану / Reuters

Про це повідомляє Reuters.

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У даний час ураган знаходиться в 545 км від Бермудських островів, швидкість вітру в його епіцентрі досягає 165 км/ч.

За прогнозами синоптиків, у п'ятницю, 7 жовтня, "Ніколь" почне слабшати.

Нагадаємо, у результаті руйнівного урагану "Меттью" на Гаїті загинули 339 людей. Стихія рухається у бік узбережжя США.

Президент Барак Обама оголосив надзвичайний стан спочатку в штаті Флорида, потім у Південній Кароліні, а через кілька годин - у штаті Джорджія.