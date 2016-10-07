Тропічний шторм "Ніколь" досяг сили урагану

11:32, 7 жовтня 2016
678
0

Тропічний шторм "Ніколь", який сформувався недалеко від Багамських островів, досяг сили урагану другої категорії.

Тропический шторм
Тропічний шторм "Ніколь" досяг сили урагану / Reuters

Про це повідомляє Reuters.

У Флориді понад 95 тисяч користувачів залишилися без електрики через ураган "Меттью"

У даний час ураган знаходиться в 545 км від Бермудських островів, швидкість вітру в його епіцентрі досягає 165 км/ч.

За прогнозами синоптиків, у п'ятницю, 7 жовтня, "Ніколь" почне слабшати.

Нагадаємо, у результаті руйнівного урагану "Меттью" на Гаїті загинули 339 людей. Стихія рухається у бік узбережжя США.

Президент Барак Обама оголосив надзвичайний стан спочатку в штаті Флорида, потім у Південній Кароліні, а через кілька годин - у штаті Джорджія.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Ямполі пронісся потужний смерч (відео) У Ямполі пронісся потужний смерч (відео)
Погода на тиждень: в Україні пройдуть дощі з грозами, до багатьох областей повернеться спека (карта) Погода на тиждень: в Україні пройдуть дощі з грозами, до багатьох областей повернеться спека (карта)
П'ятеро осіб стали жертвами тайфуну в Китаї П'ятеро осіб стали жертвами тайфуну в Китаї
Сьогодні в Києві без опадів, вдень до +26° Сьогодні в Києві без опадів, вдень до +26°
В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, температура до +27° (карта) В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, температура до +27° (карта)
Прогноз погоди на 10 червня: сухо і спекотно Прогноз погоди на 10 червня: сухо і спекотно
У центрі Запоріжжя помітили смерч (відео) У центрі Запоріжжя помітили смерч (відео)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 15 °
Хмарно, невеликий дощ
Погода Стерлінг
81 %
754 мм
3.9 м/с
96 %
Стрічка новин