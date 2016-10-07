Погода на вихідні: Україну накриють дощі, на заході очікуються заморозки
Згідно з даними Погода УНІАН, на вихідних на сході України температура підніметься до +22°, у багатьох регіонах пройдуть дощі.
У столиці на вихідних поройдут дощі. У суботу температура повітря вночі +7°, вдень +9°. У неділю +7°...+12°.
У Львові завтра невелика хмарність, вночі +3°, вдень +11°. У неділю без опадів, +3°...+11°.
В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на півдні до +22° (карта)
Мешканцям Луцька синоптики обіцяють на вихідних мінливу хмарність. Температура повітря в суботу вночі +1°, вдень +12°. У неділю вночі +3°, вдень +11°.
У Вінниці в суботу дощ, температура повітря +4°...+7°. У неділю до +10°, без опадів.
Одеситам на завтра обіцяють дощ, температура вночі +5°, вдень +15°. У неділю сонячно, температура +4°...+15°.
У Харкові в суботу хмарно, температура вночі +12°, вдень +19°. У неділю +8°...+15°, пройде дощ.
У Дніпрі в суботу очікуються опади. Температура вночі +11°, вдень +22°. У неділю дощ, температура повітря +8°...+13°.
У Сімферополі завтра злива, +11°...+21°. У неділю +8°...+15°, пройде дощ.
Жителям Маріуполя на суботу обіцяють сонячну погоду, температура вночі +11°, вдень +20°. У неділю без опадів, температура підніметься до +16°.
У Краматорську в суботу хмарно, температура вночі +9°, вдень +19°. У неділю температура підніметься до +15°, дощ.
У Сєвєродонецьку завтра хмарно, температура вночі +10 градусів, удень +20°. У неділю +15°...+18°, очікуються опади.
Погода на курортах
У Буковелі в суботу без опадів, температура до +7°. У неділю хмарно з проясненнями, вночі -4°, вдень +6°.
У Моршині на Львівщині в суботу хмарно, вночі -1°, вдень +11°. У неділю без опадів, вночі +5°, вдень до +15°.
У Трускавці в суботу хмарно, температура до +11°. У неділю температура вдень +11°, пройде дощ.
У Сваляві завтра хмарно з проясненнями, +10°, в неділю невелика хмарність, температура повітря 0° ...+10°.
На автошляхах України місцями пройдуть дощі, на сході температура до +21°
У Затоці в суботу дощ, вдень до +15°, у неділю сонячно, температура +8° ...+14°.
У Бердянську в суботу без опадів, температура до +19°. У неділю температура до +16°, хмарно з проясненнями.
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Погода в Україні
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Вінниця+27°... +17°
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Дніпро+25°... +13°
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Донецьк+24°... +10°
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Житомир+28°... +17°
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Запоріжжя+25°... +13°
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Івано-Франківськ+29°... +15°
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Київ+27°... +17°
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Кіровоград+27°... +16°
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Луганськ+23°... +9°
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Луцьк+27°... +17°
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Львів+27°... +16°
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Миколаїв+29°... +17°
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Одеса+28°... +18°
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Полтава+24°... +14°
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Рівне+28°... +17°
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Сімферополь+27°... +12°
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Суми+23°... +12°
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Тернопіль+26°... +16°
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Харків+24°... +12°
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Херсон+29°... +16°
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Хмельницький+25°... +16°
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Черкаси+25°... +16°
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Чернігів+26°... +15°
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Чернівці+29°... +18°