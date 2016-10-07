Погода на вихідні: Україну накриють дощі, на заході очікуються заморозки

Згідно з даними Погода УНІАН, на вихідних на сході України температура підніметься до +22°, у багатьох регіонах пройдуть дощі.

На вихідних Україну накриють дощі / REUTERS

У столиці на вихідних поройдут дощі. У суботу температура повітря вночі +7°, вдень +9°. У неділю +7°...+12°.

У Львові завтра невелика хмарність, вночі +3°, вдень +11°. У неділю без опадів, +3°...+11°.

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Мешканцям Луцька синоптики обіцяють на вихідних мінливу хмарність. Температура повітря в суботу вночі +1°, вдень +12°. У неділю вночі +3°, вдень +11°.

У Вінниці в суботу дощ, температура повітря +4°...+7°. У неділю до +10°, без опадів.

Одеситам на завтра обіцяють дощ, температура вночі +5°, вдень +15°. У неділю сонячно, температура +4°...+15°.

Прогноз на 8 жовтня / УНІАН

Пргоноз на 9 жовтня / УНІАН

У Харкові в суботу хмарно, температура вночі +12°, вдень +19°. У неділю +8°...+15°, пройде дощ.

У Дніпрі в суботу очікуються опади. Температура вночі +11°, вдень +22°. У неділю дощ, температура повітря +8°...+13°.

У Сімферополі завтра злива, +11°...+21°. У неділю +8°...+15°, пройде дощ.

Жителям Маріуполя на суботу обіцяють сонячну погоду, температура вночі +11°, вдень +20°. У неділю без опадів, температура підніметься до +16°.

У Краматорську в суботу хмарно, температура вночі +9°, вдень +19°. У неділю температура підніметься до +15°, дощ.

У Сєвєродонецьку завтра хмарно, температура вночі +10 градусів, удень +20°. У неділю +15°...+18°, очікуються опади.

Погода на курортах

У Буковелі в суботу без опадів, температура до +7°. У неділю хмарно з проясненнями, вночі -4°, вдень +6°.

У Моршині на Львівщині в суботу хмарно, вночі -1°, вдень +11°. У неділю без опадів, вночі +5°, вдень до +15°.

У Трускавці в суботу хмарно, температура до +11°. У неділю температура вдень +11°, пройде дощ.

У Сваляві завтра хмарно з проясненнями, +10°, в неділю невелика хмарність, температура повітря 0° ...+10°.

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У Затоці в суботу дощ, вдень до +15°, у неділю сонячно, температура +8° ...+14°.

У Бердянську в суботу без опадів, температура до +19°. У неділю температура до +16°, хмарно з проясненнями.

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