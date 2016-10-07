На популярних українських маршрутах пройдуть дощі, на сході температура до +21°
На дорогах України у найближчі дні температура підніметься до +21°, пройдуть дощі.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса сьогодні місцями пройдуть дощі, температура до +14°. Завтра на цьому маршруті дощі, температура +7°...+15°. У неділю місцями очікуються опади, до +15°.
На трасі Київ - Ужгород сьогодні практично без опадів, температура у дорозі +9°... +13°. Завтра на цьому маршруті в Київській і Житомирській областях пройдуть дощі, температура до +13°. У неділю по цьому маршруту місцями очікуються опади, температура в дорозі +9°... +13°.
Погода на вихідні: Україну накриють дощі, на заході очікуються заморозки
На трасі Київ - Харків сьогодні місцями пройдуть дощі. Температура в дорозі +11°... +19°. Завтра подорожуючих по цьому маршруту будуть очікувати опади, температура +9°... +19°. У неділю також буде йти дощ, до +15°.
На Маріупольському напрямку сьогодні практично без опадів, температура +11°...+20°. Завтра по цьому маршруту очікуються дощі. У неділю також синоптики прогнозують опади, до +16°.
На дорозі Київ - Чернівці сьогодні малохмарно. Температура в дорозі +11°... +13°. У суботу на цьому маршруті пройдуть дощі. У неділю місцями очікуються опади, температура до 13 градусів тепла.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +17°
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Дніпро+25°... +13°
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Донецьк+24°... +10°
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Житомир+28°... +17°
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Запоріжжя+25°... +13°
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Івано-Франківськ+29°... +15°
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Київ+27°... +17°
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Кіровоград+27°... +16°
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Луганськ+23°... +9°
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Луцьк+27°... +17°
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Львів+27°... +16°
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Миколаїв+29°... +17°
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Одеса+28°... +18°
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Полтава+24°... +14°
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Рівне+28°... +17°
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Сімферополь+27°... +12°
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Суми+23°... +12°
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Тернопіль+26°... +16°
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Харків+24°... +12°
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Херсон+29°... +16°
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Хмельницький+25°... +16°
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Черкаси+25°... +16°
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Чернігів+26°... +15°
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Чернівці+29°... +18°