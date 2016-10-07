На популярних українських маршрутах пройдуть дощі, на сході температура до +21°

На дорогах України у найближчі дні температура підніметься до +21°, пройдуть дощі.

На популярних українських маршрутах пройдуть дощі / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса сьогодні місцями пройдуть дощі, температура до +14°. Завтра на цьому маршруті дощі, температура +7°...+15°. У неділю місцями очікуються опади, до +15°.

На трасі Київ - Ужгород сьогодні практично без опадів, температура у дорозі +9°... +13°. Завтра на цьому маршруті в Київській і Житомирській областях пройдуть дощі, температура до +13°. У неділю по цьому маршруту місцями очікуються опади, температура в дорозі +9°... +13°.

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На трасі Київ - Харків сьогодні місцями пройдуть дощі. Температура в дорозі +11°... +19°. Завтра подорожуючих по цьому маршруту будуть очікувати опади, температура +9°... +19°. У неділю також буде йти дощ, до +15°.

На Маріупольському напрямку сьогодні практично без опадів, температура +11°...+20°. Завтра по цьому маршруту очікуються дощі. У неділю також синоптики прогнозують опади, до +16°.

На дорозі Київ - Чернівці сьогодні малохмарно. Температура в дорозі +11°... +13°. У суботу на цьому маршруті пройдуть дощі. У неділю місцями очікуються опади, температура до 13 градусів тепла.

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