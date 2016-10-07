В Індонезії обмежили доступ туристів до району вулкану Бромо

Влада Індонезії обмежила доступ туристів і місцевих жителів до вулкану Бромо на острові Ява.

В Індонезії обмежили доступ туристів до вулкану Бромо / Zeb Blais, snowbrains.com

Про це повідомив офіційний представник Національного агентства із запобігання катастроф Індонезії Сутопо Пурво Нугрохо, передає ТАСС.

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Радіус закритого для відвідування району становить близько 2,5 км, на даний час стовп попелу піднімається на висоту до 300 метрів.

Повідомляється, що на даний момент вулкан не вплинув на авіаційне повідомлення, яке продовжує функціонувати без перебоїв.

Нагадаємо, через виверження вулкану Colima в Мексиці евакуювали сотні місцевих жителів.

Цей вулкан періодично вивергається з 2013 року, експерти вважають, що велике виверження може статися в будь-який момент.