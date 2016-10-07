Ураган "Меттью" зруйнував 80% будівель у місті Жеремі на Гаїті
Потужний ураган "Меттью" зруйнував 80% будівель в місті Жеремі на заході Гаїті.
Про це повідомляє гуманітарна організація CARE.
Голова регіональної організації CARE Жан-Мішель Вигре сказав, що Жеремі "повністю знищений".
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"Близько 80% будівель зруйновано. Обірвані всі дроти електропередач, телефонного зв'язку. Банки не працюють, у людей закінчуються продукти харчування і гроші", - заявив він.
На даний момент близько 15 тисяч осіб евакуйовано в притулки.
За останніми даними, жертвами урагану на Гаїті стали 339 осіб.
Нагадаємо, в американському штаті Флорида понад 95 тисяч користувачів залишилися без електрики через ураган "Меттью".
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