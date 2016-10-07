Кількість жертв урагану "Меттью" на Гаїті зросла до 478

У результаті урагану "Меттью", який обрушився на Гаїті, загинули 478 осіб.

Наслідки урагану "Меттью" на Гаїті / Reuters

Про це повідомляє Reuters.

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Кількість жертв продовжує збільшуватися, оскільки інформація з віддалених районів почала надходити нещодавно.

На даний момент 61,5 тисяч людей перебувають у притулках.

Зараз "Меттью" рухається у бік узбережжя США. Президент Барак Обама оголосив надзвичайний стан спочатку в штаті Флорида, потім у Південній Кароліні, а через кілька годин - в штаті Джорджія.

За словами губернатора Флориди Ріка Скотта, для штату наслідки стихії будуть катастрофічними.