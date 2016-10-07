На вихідні в Україні оголошено штормове попередження
За інформацією Гідрометцентру України 8 та 9 жовтня в декількох областях оголошено штормове попередження.
Так, у Криму, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях, вдень 8 жовтня та впродовж 9 жовтня і в Київській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській областях сильні дощі, подекуди грози, повідомляє Управління безпеки дорожнього руху ДПД Національної поліції України.
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Окрім того, вдень 8 жовтня на Одещині, вночі 9 жовтня у Київській, Черкаській, Полтавській та Чернігівській областях дуже сильні дощі.
"За такої погоди будьте особливо уважними за кермом. Неухильно дотримуйтесь Правил дорожнього руху: не перевищуйте швидкість, дотримуйтеся безпечної дистанції, відмовтеся від ризикованих маневрувань. В умовах недостатньої видимості, обов’язково рухайтеся з увімкненим ближнім світлом фар або протитуманними ліхтарями", - йдеться у повідомленні.
Как сообщал УНИАН, согласно данным Погода УНИАН, на выходных на востоке Украины температура поднимется до +22°, во многих регионах пройдут дожди.
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +16°
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Дніпро+30°... +15°
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Донецьк+28°... +14°
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Житомир+26°... +17°
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Запоріжжя+32°... +16°
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Івано-Франківськ+20°... +15°
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Київ+28°... +18°
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Кіровоград+30°... +17°
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Луганськ+27°... +13°
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Луцьк+25°... +16°
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Львів+23°... +16°
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Миколаїв+27°... +18°
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Одеса+24°... +18°
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Полтава+28°... +15°
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Рівне+24°... +16°
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Сімферополь+28°... +16°
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Суми+26°... +14°
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Тернопіль+22°... +15°
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Харків+27°... +15°
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Херсон+27°... +18°
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Хмельницький+24°... +16°
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Черкаси+29°... +18°
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Чернігів+27°... +16°
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Чернівці+21°... +15°