На вихідні в Україні оголошено штормове попередження

17:06, 7 жовтня 2016
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За інформацією Гідрометцентру України 8 та 9 жовтня в декількох областях оголошено штормове попередження.

REUTERS
У ряды областей оголошено штормове попередження /  REUTERS

Так, у Криму, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях, вдень 8 жовтня та впродовж 9 жовтня і в Київській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській областях сильні дощі, подекуди грози, повідомляє Управління безпеки дорожнього руху ДПД Національної поліції України.

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Окрім того, вдень 8 жовтня на Одещині, вночі 9 жовтня у Київській, Черкаській, Полтавській та Чернігівській областях дуже сильні дощі.

"За такої погоди будьте особливо уважними за кермом. Неухильно дотримуйтесь Правил дорожнього руху: не перевищуйте швидкість, дотримуйтеся безпечної дистанції, відмовтеся від ризикованих маневрувань. В умовах недостатньої видимості, обов’язково рухайтеся з увімкненим ближнім світлом фар або протитуманними ліхтарями", - йдеться у повідомленні.

Как сообщал УНИАН, согласно данным Погода УНИАН, на выходных на востоке Украины температура поднимется до +22°, во многих регионах пройдут дожди.

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