Смертоносний ураган "Меттью": NASA показало стихію з космосу

20:19, 7 жовтня 2016
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NASA показало, як виглядає смертоносний ураган "Меттью" з борту Міжнародної космічної станції.

Ураган
Ураган "Метью" вирує на Гаїті / REUTERS

"Камера на супутнику зафіксувала космічний вигляд масштабного урагану "Меттью", що пройшов Багамами", - повідомляється в Twitter космічної станції.

У Флориді понад 95 тисяч користувачів залишилися без електрики через ураган "Меттью"

Ураган "Меттью", що став найсильнішим за останні 10 років, раніше обрушився на Гаїті, Кубу і Багамські острови.

Точні масштаби катастрофи ще належить оцінити, так як рятувальники досі не можуть потрапити в деякі постраждалі райони.

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