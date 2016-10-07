Смертоносний ураган "Меттью": NASA показало стихію з космосу

NASA показало, як виглядає смертоносний ураган "Меттью" з борту Міжнародної космічної станції.

Ураган "Метью" вирує на Гаїті / REUTERS

"Камера на супутнику зафіксувала космічний вигляд масштабного урагану "Меттью", що пройшов Багамами", - повідомляється в Twitter космічної станції.

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Ураган "Меттью", що став найсильнішим за останні 10 років, раніше обрушився на Гаїті, Кубу і Багамські острови.

The station checked out #HurricaneMatthew this week while @OrbitalATK scheduled its next #Cygnus cargo mission to launch on Oct. 13. pic.twitter.com/1gUX341bSY — Intl. Space Station (@Space_Station) October 7, 2016

Точні масштаби катастрофи ще належить оцінити, так як рятувальники досі не можуть потрапити в деякі постраждалі райони.