Смертоносний ураган "Меттью": NASA показало стихію з космосу
NASA показало, як виглядає смертоносний ураган "Меттью" з борту Міжнародної космічної станції.
"Камера на супутнику зафіксувала космічний вигляд масштабного урагану "Меттью", що пройшов Багамами", - повідомляється в Twitter космічної станції.
У Флориді понад 95 тисяч користувачів залишилися без електрики через ураган "Меттью"
Ураган "Меттью", що став найсильнішим за останні 10 років, раніше обрушився на Гаїті, Кубу і Багамські острови.
The station checked out #HurricaneMatthew this week while @OrbitalATK scheduled its next #Cygnus cargo mission to launch on Oct. 13. pic.twitter.com/1gUX341bSY— Intl. Space Station (@Space_Station) October 7, 2016
Точні масштаби катастрофи ще належить оцінити, так як рятувальники досі не можуть потрапити в деякі постраждалі райони.
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