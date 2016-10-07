На Гаїті кількість жертв урагану "Меттью" перевищила 800, в регіоні з'явилася холера

Потужний буревій "Меттью" залишив без даху над головою десятки тисяч людей і знищив посіви в бідному землеробському регіоні.

Сліди "Меттью" / REUTERS

Жертвами урагану "Меттью" на Гаїті стали вже 842 людини. Про це повідомляє Reuters.

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Останні дані надійшли з віддалених районів, які були відрізані штормом від решти світу. Стало відомо, що у селах на заході Гаїті загинули не менше 175 осіб. З деякими з цих населених пунктів вдалося зв'язатися лише зараз.

Щонайменше три містечка повідомляють про десятки загиблих, мер міста Шанталь заявив про 86 загиблих і 20 зниклих безвісти. За його словами, більшість людей загинули, коли на їхні будинки падали дерева.

На південному узбережжі вже зареєстровано 17 випадків захворювання на холеру.

"Масштабні підтоплення вплинули на каналізаційну систему та якість води. Після урагану та протягом сезону дощів очікується сплеск захворюваності на холеру", - повідомили в Панамериканської асоціації охорони здоров'я.

Ураган "Меттью", що став найсильнішим за останні 10 років, раніше обрушився на Гаїті, Кубі і Багамські острови. Зараз він наближається до Флориді.

Точні масштаби катастрофи ще належить оцінити, оскільки рятувальники досі не можуть потрапити в деякі постраждалі райони.