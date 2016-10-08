На Гаїті руйнівний ураган "Метью" забрав життя 877 осіб

09:31, 8 жовтня 2016
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Кількість жертв урагану "Метью" на Гаїті досягла 877 осіб.

Гаити оправляется от последствий разрушительного урагана
Гаїті оговтується від наслідків руйнівного урагану "Метью" / REUTERS

У суботу, 8 жовтня, надійшли відомості про загиблих з віддалених районів, які в результаті стихійного лиха були відрізані від зовнішнього світу, передає DW.

Десятки тисяч людей залишилися без житла. До того ж, країна досі не оговталася від землетрусу 2010 року, що забрав життя 200 тисяч осіб.

У Флориді понад 95 тисяч користувачів залишилися без електрики через ураган "Меттью"

На південно-східному узбережжі США почалися повені. Близько 800 тисяч будинків у штаті Флорида залишилися без електрики. Особливо постраждали міста Сент-Огастін і Джексонвіль. При цьому сила урагану у п'ятницю трохи зменшилася. Його категорія була знижена на один щабель - з 4 до 3. Фахівці Національного центру зі спостереження за ураганами тим не менше вважають, що не можна недооцінювати ситуацію.

Президент США Барак Обама оголосив режим надзвичайного стану у Флориді, Південній Кароліні, Північній Кароліні і Джорджії.

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