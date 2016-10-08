Потужність руйнівного урагану "Меттью" знижено до 1-ї категорії - мінімальної
Національний центр ураганів США знизив потужність урагану "Меттью" до 1-ї категорії.
Шторм був приблизно в 20 милях (35 км) на північний схід від Чарльстона, штат Південна Кароліна, рухаючись на північний схід 12 миль на годину (19 км на годину), повідомляє Reuters.
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У центрі зафіксували максимально постійний вітер "Меттью" на рівні 85 миль на годину (140 км на годину).
За шкалою Саффіра-Сімпсона 1-я категорія є мінімальною.
Нагадаємо, руйнівний ураган "Метью" забрав життя 877 осіб.
На південно-східному узбережжі США почалися повені. Близько 800 тисяч будинків у штаті Флорида залишилися без електрики. Особливо постраждали міста Сент-Огастін і Джексонвіль. При цьому сила урагану у п'ятницю трохи зменшилася. Його категорія була знижена на один щабель - з 4 до 3. Фахівці Національного центру зі спостереження за ураганами тим не менше вважають, що не можна недооцінювати ситуацію.
Президент США Барак Обама оголосив режим надзвичайного стану у Флориді, Південній Кароліні, Північній Кароліні і Джорджії.
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