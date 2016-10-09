"Метью" погубив вже 10 людей на атлантичному узбережжі США

05:20, 9 жовтня 2016
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Ураган "Метью", що викликав масову загибель людей і найсильніші руйнування на Гаїті, досяг берегів американського штату Південна Кароліна.

Подтопленный Чарлстон / REUTERS
Підтоплений Чарлстон / REUTERS

Як повідомляє BBC, розгул стихії став виною підтоплення історичного міста Чарлстон та загибелі 10 осіб на атлантичному узбережжі США.

Більше мільйона американців залишилися без електрики.

Ураган "Метью" виявився найпотужнішим у басейні Карибського моря за останні десять років, досягнувши найвищої, п'ятої категорії за шкалою Сафіра-Сімпсона. Швидкість вітру сягала 230 кілометрів на годину.

При цьому, як кажуть метеорологи, сила урагану вже знизилася над морем, а швидкість вітру впала до 120 кілометрів на годину, що врятувало прибережні райони США від більш важкого удару стихії.

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Тепер "Метью" присвоєно першу категорію за шкалою Сафіра-Сімпсона.

Близько трьох мільйонів жителів південно-східних штатів США евакуювалися. Барак Обама 7 жовтня закликав населення поставитися до небезпеки серйозно.

Рятувальники на Гаїті, тим часом, повідомляють про 900 жертви "Метью" і продовжують розкопки завалів.

Міжнародний Червоний Хрест терміново виділив для постраждалих жителів острівної держави 6,9 мільйона доларів.

Медики побоюються спалаху холери, подібної тій, що була викликана землетрусом 2010 року, від наслідків якого країна не оговталася й досі.

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