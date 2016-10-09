Переміщення південного циклону привело в Україну сильні дощі

Синоптики попереджають про погіршення погодних умов в центральних і північних областях України.

У кількох областях очікується дощова погода / Фото УНІАН

Як повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, за прогнозами Укргідрометцентру, у зв'язку з переміщенням південного циклону сьогодні в Україні, крім західних областей, очікується дощова погода.

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Протягом 9 жовтня і у центральних і північних областях сильні дощі, місцями грози, пориви вітру 15-20 м/с, вночі 9 жовтня в Київській, Черкаській, Полтавській та Чернігівській областях дуже сильні дощі.

ДСНС України закликає громадян дотримуватися елементарних правил безпеки, особливо під час перебування на вулиці.