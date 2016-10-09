У США жертвами найпотужнішого за останні 10 років урагану стали 17 осіб

19:33, 9 жовтня 2016
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Зафіксовано сім летальних випадків в штаті Північна Кароліна, чотири смерті в штаті Джорджія, шість осіб загинули у Флориді.

REUTERS
Ілюстрація REUTERS

Жертвами урагану "Меттью" в США, який зараз послабшав до рівня циклону, стали 17 осіб.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на телеканал ABC.

За його даними, зафіксовано сім летальних випадків у штаті Північна Кароліна, чотири - у штаті Джорджія, шестеро осіб загинули у Флориді.

Ураган "Меттью" став найпотужнішим в Атлантиці з 2007 року.

Президент США Барак Обама 8 жовтня поспілкувався телефоном з губернаторами Джорджії, Південної Кароліни, Північної Кароліни та Флориди і пообіцяв надати федеральну допомогу цим штатам для відшкодування збитку, нанесеного ураганом "Меттью".

Як повідомлялося, ураган «Меттью» цього тижня вирував на Гаїті, Кубі та Багамських островах. На Гаїті унаслідок урагану загинули майже 900 осіб, знищено до 90% поселень.

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