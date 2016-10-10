В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на півдні до +16° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 10 жовтня, на півдні України вдень до +16°, місцями синоптики обіцяють опади.
У столиці сьогодні дощ, удень +9°. Вітер західний, до 7.0 м/с.
Переміщення південного циклону привело в Україну сильні дощі
У Львові 10 жовтня мінлива хмарність, температура повітря вдень +11°. Вітер південний і південно-східний, легкий.
У Луцьку сьогодні злива. Температура повітря вдень +11°. Вітер мінливий, до 3.0 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці у понеділок мінлива хмарність. Температура +10°. Вітер мінливий, слабкий.
Одеситам на сьогодні обіцяє невелику хмарність, температура вдень +16°, вітер мінливий, до 2.9 м/с.
У Харкові похмуро. Температура до +10°, вітер мінливий, легкий.
У Сімферополі сьогодні невелика хмарність. Температура вдень +16°. Вітер мінливий, до 3.1 м/с.
У Дніпрі хмарно з проясненнями. Температура повітря +13°. Вітер мінливий, легкий.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень +14°. Вітер мінливий, до 4.0 м/с.
У Краматорську в понеділок без опадів, удень +12°. Вітер мінливий, легкий.
У США жертвами найпотужнішого за останні 10 років урагану стали 17 осіб
У Сєвєродонецьку хмарно з проясненнями, температура вдень +13°. Вітер мінливий, до 3,4 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
-
Вінниця+27°... +16°
-
Дніпро+30°... +15°
-
Донецьк+28°... +14°
-
Житомир+26°... +17°
-
Запоріжжя+32°... +16°
-
Івано-Франківськ+20°... +15°
-
Київ+28°... +18°
-
Кіровоград+30°... +17°
-
Луганськ+27°... +13°
-
Луцьк+25°... +16°
-
Львів+23°... +16°
-
Миколаїв+27°... +18°
-
Одеса+24°... +18°
-
Полтава+28°... +15°
-
Рівне+24°... +16°
-
Сімферополь+28°... +16°
-
Суми+26°... +14°
-
Тернопіль+22°... +15°
-
Харків+27°... +15°
-
Херсон+27°... +18°
-
Хмельницький+24°... +16°
-
Черкаси+29°... +18°
-
Чернігів+27°... +16°
-
Чернівці+21°... +15°