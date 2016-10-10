В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на півдні до +16° (карта)

08:14, 10 жовтня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 10 жовтня, на півдні України вдень до +16°, місцями синоптики обіцяють опади.

УНИАН
У більшості областей України сегдоня без опадів / УНІАН

У столиці сьогодні дощ, удень +9°. Вітер західний, до 7.0 м/с.

Переміщення південного циклону привело в Україну сильні дощі

У Львові 10 жовтня мінлива хмарність, температура повітря вдень +11°. Вітер південний і південно-східний, легкий.

У Луцьку сьогодні злива. Температура повітря вдень +11°. Вітер мінливий, до 3.0 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці у понеділок мінлива хмарність. Температура +10°. Вітер мінливий, слабкий.

Одеситам на сьогодні обіцяє невелику хмарність, температура вдень +16°, вітер мінливий, до 2.9 м/с.

УНИАН
В Україні сьогодні до +16° / УНІАН

У Харкові похмуро. Температура до +10°, вітер мінливий, легкий.

У Сімферополі сьогодні невелика хмарність. Температура вдень +16°. Вітер мінливий, до 3.1 м/с.

У Дніпрі хмарно з проясненнями. Температура повітря +13°. Вітер мінливий, легкий.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень +14°. Вітер мінливий, до 4.0 м/с.

У Краматорську в понеділок без опадів, удень +12°. Вітер мінливий, легкий.

У США жертвами найпотужнішого за останні 10 років урагану стали 17 осіб

У Сєвєродонецьку хмарно з проясненнями, температура вдень +13°. Вітер мінливий, до 3,4 м/с.

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