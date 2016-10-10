У Києві сьогодні дощ, вдень температура підніметься до +9°

Згідно з даними Погода УНІАН, 10 жовтня в столиці повітря прогріється до +9°, пройде дощ.

У Києві сьогодні дощ / kyiv.depo.ua

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +9°, ввечері +8°. Вітер західний, до 7.0 м/с.

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Сьогодні сонце в столиці зійшло у 07:13, а зайде в 18:15.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 10 жовтня, на півдні України вдень до +16°, місцями синоптики обіцяють опади.

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