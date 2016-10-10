Кількість жертв урагану "Меттью" на Гаїті зросла до 1000

У результаті потужного урагану "Меттью" на Гаїті загинули 1000 осіб.

Наслідки урагану "Меттью" на Гаїті / Reuters

Про це повідомляє Reuters.

"Меттью" обрушився на Гаїті минулого вівторка, 4 жовтня, і приніс в країну найсильніші зливи і вітер, швидкість якого досягала 233 км/ч. За інформацією Управління ООН з координації гуманітарних питань, 1,4 млн осіб в країні потребують гуманітарної допомоги.

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У місті Жеремі загиблих довелося ховати в братських могилах.

Повідомляється, що після проходження урагану на Гаїті 13 осіб померли в результаті спалаху холери. Місцева влада побоюється поширення захворювання по всій країні.

Президент країни Жоселерм Привер оголосив на Гаїті триденний траур за жертвами урагану "Меттью".

"Протягом 3 днів жалоби буде приспущено національний прапор, нічні клуби і подібні заклади - закриті, радіо і телебаченню рекомендовано внести зміни у сітку програм і передавати відповідну музику", - цитує ТАСС текст відповідного указу.

Нагадаємо, у США жертвами найпотужнішого за останні 10 років урагану стали 17 осіб.