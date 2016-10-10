Кількість жертв урагану "Меттью" на Гаїті зросла до 1000
У результаті потужного урагану "Меттью" на Гаїті загинули 1000 осіб.
Про це повідомляє Reuters.
"Меттью" обрушився на Гаїті минулого вівторка, 4 жовтня, і приніс в країну найсильніші зливи і вітер, швидкість якого досягала 233 км/ч. За інформацією Управління ООН з координації гуманітарних питань, 1,4 млн осіб в країні потребують гуманітарної допомоги.
Потужність руйнівного урагану "Меттью" знижено до 1-ї категорії - мінімальної
У місті Жеремі загиблих довелося ховати в братських могилах.
Повідомляється, що після проходження урагану на Гаїті 13 осіб померли в результаті спалаху холери. Місцева влада побоюється поширення захворювання по всій країні.
Президент країни Жоселерм Привер оголосив на Гаїті триденний траур за жертвами урагану "Меттью".
"Протягом 3 днів жалоби буде приспущено національний прапор, нічні клуби і подібні заклади - закриті, радіо і телебаченню рекомендовано внести зміни у сітку програм і передавати відповідну музику", - цитує ТАСС текст відповідного указу.
Нагадаємо, у США жертвами найпотужнішого за останні 10 років урагану стали 17 осіб.
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