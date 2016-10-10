Погода на тиждень: Україну накриють дощі, у всіх регіонах похолодає

10:25, 10 жовтня 2016
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Цього тижня в Україні пройдуть дощі, без опадів буде лише в п'ятницю. Практично у всіх областях похолодає.

УНИАН
Практично весь тиждень в Україні будуть дощі / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок в Україні місцями пройдуть дощі, температура вдень підніметься до +26°.

У вівторок, 11 жовтня, на заході і півночі очікуються опади. Температура вдень +8°...+19°.

В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на півдні до +16° (карта)

У середу, 12 жовтня, практично по всій Україні пройдуть дощі. Температура вночі +1°...12°, вдень до +19°.

У четвер опади очікуються майже у всіх областях, вночі -3°...+5°, вдень до +17°.

У п'ятницю в Україні без опадів. Прогнозована температура повітря по країні удень +6°...+13°.

У суботу в західних областях пройдуть дощі. Температура вночі 0°...+7°, вдень до +14°.

У неділю на заході та півдні України очікуються опади, температура вночі -1°...+6°, вдень до +13°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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