Погода на тиждень: Україну накриють дощі, у всіх регіонах похолодає
Цього тижня в Україні пройдуть дощі, без опадів буде лише в п'ятницю. Практично у всіх областях похолодає.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок в Україні місцями пройдуть дощі, температура вдень підніметься до +26°.
У вівторок, 11 жовтня, на заході і півночі очікуються опади. Температура вдень +8°...+19°.
В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на півдні до +16° (карта)
У середу, 12 жовтня, практично по всій Україні пройдуть дощі. Температура вночі +1°...12°, вдень до +19°.
У четвер опади очікуються майже у всіх областях, вночі -3°...+5°, вдень до +17°.
У п'ятницю в Україні без опадів. Прогнозована температура повітря по країні удень +6°...+13°.
У суботу в західних областях пройдуть дощі. Температура вночі 0°...+7°, вдень до +14°.
У неділю на заході та півдні України очікуються опади, температура вночі -1°...+6°, вдень до +13°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +16°
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Дніпро+30°... +15°
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Донецьк+28°... +14°
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Житомир+26°... +17°
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Запоріжжя+32°... +16°
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Івано-Франківськ+20°... +15°
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Київ+28°... +18°
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Кіровоград+30°... +17°
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Луганськ+27°... +13°
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Луцьк+25°... +16°
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Львів+23°... +16°
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Миколаїв+27°... +18°
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Одеса+24°... +18°
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Полтава+28°... +15°
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Рівне+24°... +16°
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Сімферополь+28°... +16°
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Суми+26°... +14°
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Тернопіль+22°... +15°
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Харків+27°... +15°
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Херсон+27°... +18°
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Хмельницький+24°... +16°
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Черкаси+29°... +18°
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Чернігів+27°... +16°
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Чернівці+21°... +15°