Погода на тиждень: Україну накриють дощі, у всіх регіонах похолодає

Цього тижня в Україні пройдуть дощі, без опадів буде лише в п'ятницю. Практично у всіх областях похолодає.

Практично весь тиждень в Україні будуть дощі / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок в Україні місцями пройдуть дощі, температура вдень підніметься до +26°.

У вівторок, 11 жовтня, на заході і півночі очікуються опади. Температура вдень +8°...+19°.

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У середу, 12 жовтня, практично по всій Україні пройдуть дощі. Температура вночі +1°...12°, вдень до +19°.

У четвер опади очікуються майже у всіх областях, вночі -3°...+5°, вдень до +17°.

У п'ятницю в Україні без опадів. Прогнозована температура повітря по країні удень +6°...+13°.

У суботу в західних областях пройдуть дощі. Температура вночі 0°...+7°, вдень до +14°.

У неділю на заході та півдні України очікуються опади, температура вночі -1°...+6°, вдень до +13°.

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