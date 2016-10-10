На півдні Австралії пройшов потужний шторм

11:07, 10 жовтня 2016
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На півдні Австралії пронісся шторм, у результаті якого загинула людина.

Strange sounds
На півдні Австралії пронісся потужний буревій / Strange sounds

Про це повідомляє ТСН.

Тропічний шторм "Ніколь" досяг сили урагану

Сила вітру досягала 120 км/год, кілька людей отримали травми.

У результаті стихії повалено сотні дерев, пошкоджено десятки машин, розірвані лінії електропередач. Без електроенергії залишилися тисячі людей.

Рятувальні служби отримали більше двох тисяч дзвінків з проханням про допомогу.

Нагадаємо, у результаті потужного урагану "Меттью" на Гаїті загинули 1000 осіб.

"Меттью" обрушився на Гаїті минулого вівторка, 4 жовтня, і приніс у країну найсильніші зливи і вітер, швидкість якого досягала 233 км/ч.

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