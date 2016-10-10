В Україні через негоду були знеструмлені населенні пункти в 7 областях

12:05, 10 жовтня 2016
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Протягом 8-9 жовтня внаслідок несприятливих погодних умов було знеструмлено населені пункти в семи областях.

В Україні через негоду були знеструмлені населені пункти / ДСНС
В Україні через негоду були знеструмлені населені пункти / ДСНС

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"8-9 жовтня внаслідок несприятливих погодних умов (пориви вітру, дощ) через спрацювання систем захисту ліній електропередач було знеструмлено населені пункти в семи областях, а саме: у Київській, Донецькій, Полтавській, Сумській, Черкаській, Одеській, Херсонській. Для відновлення енергопостачання залучено місцеві бригади обленерго", - йдеться в повідомленні.

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Під час ліквідації наслідків негоди у Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Кіровоградській, Одеській, Черкаській, Чернігівській областях підрозділами ДСНС було відкачано 933 метрів кубічних дощових вод, вивільнено 20 автомобілів з підтоплених ділянок доріг. Також рятувальники здійснили 20 виїздів для розпилювання та прибиранні дерев, що впали.

Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил безпеки, особливо під час перебування на вулиці.

"Намагайтеся не ходити попід розлогими деревами, а також тримайтеся подалі від рекламних щитів та ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження.

Особливо обережними варто бути під час сильних злив, адже це природне явище є досить небезпечним і може стати причиною виникнення надзвичайних подій", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, цього тижня в Україні пройдуть дощі, без опадів буде лише в п'ятницю. Практично у всіх областях похолодає.

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