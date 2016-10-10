На популярних українських маршрутах пройдуть дощі, на півдні до +16°

Сьогодні і завтра на автошляхах України пройдуть дощі. Найтепліше буде на півдні - до +16°.

На популярних українських маршрутах пройдуть дощі / otzyv.ru

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса місцями пройдуть дощі. Температура +8°... +16°. Завтра на цьому маршруті температура до +15°, без опадів.

На трасі Київ - Ужгород у понеділок дощі, температура в дорозі +8° ... +12°. У вівторок на цьому маршруті місцями очікуються опади, температура до +12°.

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За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +14°, місцями пройдуть дощі. Завтра на даному маршруті без опадів, температура до +15°.

У напрямку Харкова дощі. Температура в дорозі до +10°. 11 жовтня на цьому напрямку без опадів, температура +10°... +12°.

За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні місцями пройдуть дощі, +8° ... +14°. За даним напрямом у вівторок у Чернівецькій і Хмельницькій областях очікуються опади, температура до +12°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.