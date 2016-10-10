На популярних українських маршрутах пройдуть дощі, на півдні до +16°

13:00, 10 жовтня 2016
611
0

Сьогодні і завтра на автошляхах України пройдуть дощі. Найтепліше буде на півдні - до +16°.

otzyv.ru
На популярних українських маршрутах пройдуть дощі / otzyv.ru

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса місцями пройдуть дощі. Температура +8°... +16°. Завтра на цьому маршруті температура до +15°, без опадів.

На трасі Київ - Ужгород у понеділок дощі, температура в дорозі +8° ... +12°. У вівторок на цьому маршруті місцями очікуються опади, температура до +12°.

Погода на тиждень: Україну накриють дощі, у всіх регіонах похолодає

За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +14°, місцями пройдуть дощі. Завтра на даному маршруті без опадів, температура до +15°.

У напрямку Харкова дощі. Температура в дорозі до +10°. 11 жовтня на цьому напрямку без опадів, температура +10°... +12°.

За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні місцями пройдуть дощі, +8° ... +14°. За даним напрямом у вівторок у Чернівецькій і Хмельницькій областях очікуються опади, температура до +12°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У частині України зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки У частині України зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки
У Китаї після урагану пройшов "дощ" з морських тварин (фото) У Китаї після урагану пройшов "дощ" з морських тварин (фото)
Завтра на Заході та в Центрі України продовжаться дощі з грозами (схема) Завтра на Заході та в Центрі України продовжаться дощі з грозами (схема)
Частина України і сьогодні залишиться у полоні негоди: синоптики прогнозують грози і град Частина України і сьогодні залишиться у полоні негоди: синоптики прогнозують грози і град
Автівки у воді, повалені дерева та загибла жінка: Київщина оговтується від шаленого буревію (відео) Автівки у воді, повалені дерева та загибла жінка: Київщина оговтується від шаленого буревію (відео)
Потужні зливи затопили південний захід Франції Потужні зливи затопили південний захід Франції
Погода на вихідні: місцями в Україні дощі з грозами, спека до + 33° (карта) Погода на вихідні: місцями в Україні дощі з грозами, спека до + 33° (карта)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 22 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
73 %
755 мм
1.1 м/с
51 %
Стрічка новин