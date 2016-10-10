На популярних українських маршрутах пройдуть дощі, на півдні до +16°
Сьогодні і завтра на автошляхах України пройдуть дощі. Найтепліше буде на півдні - до +16°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса місцями пройдуть дощі. Температура +8°... +16°. Завтра на цьому маршруті температура до +15°, без опадів.
На трасі Київ - Ужгород у понеділок дощі, температура в дорозі +8° ... +12°. У вівторок на цьому маршруті місцями очікуються опади, температура до +12°.
Погода на тиждень: Україну накриють дощі, у всіх регіонах похолодає
За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +14°, місцями пройдуть дощі. Завтра на даному маршруті без опадів, температура до +15°.
У напрямку Харкова дощі. Температура в дорозі до +10°. 11 жовтня на цьому напрямку без опадів, температура +10°... +12°.
За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні місцями пройдуть дощі, +8° ... +14°. За даним напрямом у вівторок у Чернівецькій і Хмельницькій областях очікуються опади, температура до +12°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +16°
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Дніпро+30°... +15°
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Донецьк+28°... +14°
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Житомир+26°... +17°
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Запоріжжя+32°... +16°
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Івано-Франківськ+20°... +15°
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Київ+28°... +18°
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Кіровоград+30°... +17°
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Луганськ+27°... +13°
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Луцьк+25°... +16°
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Львів+23°... +16°
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Миколаїв+27°... +18°
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Одеса+24°... +18°
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Полтава+28°... +15°
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Рівне+24°... +16°
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Сімферополь+28°... +16°
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Суми+26°... +14°
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Тернопіль+22°... +15°
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Харків+27°... +15°
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Херсон+27°... +18°
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Хмельницький+24°... +16°
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Черкаси+29°... +18°
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Чернігів+27°... +16°
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Чернівці+21°... +15°