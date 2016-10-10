У США в результаті урагану "Меттью" загинула 21 людина

У США в результаті найпотужнішого за останні 10 років буревію загинула 21 людина.

Наслідки урагану "Меттью" / Reuters

Про це повідомляє ABC News.

Читайте також На півдні Австралії пройшов потужний шторм

Ураган почав відступати в суботу ввечері, залишивши після себе значні руйнування.

У Північній Кароліні в результаті стихії загинули дев'ять осіб. Також про загиблих повідомили в штатах Джорджія, Південна Кароліна і Флорида.

Нагадаємо, ураган "Меттью" став найпотужнішим в Атлантиці з 2007 року.

На Гаїті в результаті стихії загинули 1000 осіб. За інформацією Управління ООН з координації гуманітарних питань, 1,4 млн осіб у країні потребують гуманітарної допомоги.