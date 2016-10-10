У США в результаті урагану "Меттью" загинула 21 людина
У США в результаті найпотужнішого за останні 10 років буревію загинула 21 людина.
Про це повідомляє ABC News.
На півдні Австралії пройшов потужний шторм
Ураган почав відступати в суботу ввечері, залишивши після себе значні руйнування.
У Північній Кароліні в результаті стихії загинули дев'ять осіб. Також про загиблих повідомили в штатах Джорджія, Південна Кароліна і Флорида.
Нагадаємо, ураган "Меттью" став найпотужнішим в Атлантиці з 2007 року.
На Гаїті в результаті стихії загинули 1000 осіб. За інформацією Управління ООН з координації гуманітарних питань, 1,4 млн осіб у країні потребують гуманітарної допомоги.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+27°... +16°
-
Дніпро+30°... +15°
-
Донецьк+28°... +14°
-
Житомир+26°... +17°
-
Запоріжжя+32°... +16°
-
Івано-Франківськ+20°... +15°
-
Київ+28°... +18°
-
Кіровоград+30°... +17°
-
Луганськ+27°... +13°
-
Луцьк+25°... +16°
-
Львів+23°... +16°
-
Миколаїв+27°... +18°
-
Одеса+24°... +18°
-
Полтава+28°... +15°
-
Рівне+24°... +16°
-
Сімферополь+28°... +16°
-
Суми+26°... +14°
-
Тернопіль+22°... +15°
-
Харків+27°... +15°
-
Херсон+27°... +18°
-
Хмельницький+24°... +16°
-
Черкаси+29°... +18°
-
Чернігів+27°... +16°
-
Чернівці+21°... +15°
Віргінія, США
+ 22 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
Відчувається як: +22 °
Вологість: 73 %
Тиск: 755 мм
Вітер: 1.1 м/с
Ймовірність опадів: 51 %
Схід: 05:43
Захід 20:37
Видимість: 16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин