У США в результаті урагану "Меттью" загинула 21 людина

14:35, 10 жовтня 2016
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У США в результаті найпотужнішого за останні 10 років буревію загинула 21 людина.

В результате урагана
Наслідки урагану "Меттью" / Reuters

Про це повідомляє ABC News.

На півдні Австралії пройшов потужний шторм

Ураган почав відступати в суботу ввечері, залишивши після себе значні руйнування.

У Північній Кароліні в результаті стихії загинули дев'ять осіб. Також про загиблих повідомили в штатах Джорджія, Південна Кароліна і Флорида.

Нагадаємо, ураган "Меттью" став найпотужнішим в Атлантиці з 2007 року.

На Гаїті в результаті стихії загинули 1000 осіб. За інформацією Управління ООН з координації гуманітарних питань, 1,4 млн осіб у країні потребують гуманітарної допомоги.

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