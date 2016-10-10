Вулкан Ключевський викинув стовп попелу на 6 км

16:00, 10 жовтня 2016
484
0

У понеділок, 10 жовтня, вулкан Ключевський на Камчатці (РФ) викинув стовп попелу на висоту 6 км.

volkstat.ru
Вулкан Ключевський викинув стовп попелу на 6 км / volkstat.ru

Про це повідомила прес-служба головного управління МНС РФ по Камчатському краю, передає ТАСС.

Вулкан Шивелуч на Камчатці викинув стовп попелу на висоту 4,5 км

"Вдень 10 жовтня, за супутниковими даними Камчатської групи реагування на вулканічні виверження, на вулкані Ключевський був зафіксований викид попелу. Висота викиду попелу становила до 6 тис. метрів. З урахуванням напрямку вітру попільний шлейф поширився на 20 км у східному - південно-східному напрямку від вулкана в бік Камчатської затоки", - йдеться в повідомленні.

Вулкану присвоєно "помаранчевий" код авіаційної небезпеки. Туристичним організаціям рекомендовано не організовувати тури в районі вулкана.

Нагадаємо, влада Індонезії обмежила доступ туристів і місцевих жителів до вулкана Бромо на острові Ява.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У частині України зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки У частині України зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки
В Україні через негоду знеструмлено 55 населених пунктів В Україні через негоду знеструмлено 55 населених пунктів
Завтра на Заході та в Центрі України продовжаться дощі з грозами (схема) Завтра на Заході та в Центрі України продовжаться дощі з грозами (схема)
Автівки у воді, повалені дерева та загибла жінка: Київщина оговтується від шаленого буревію (відео) Автівки у воді, повалені дерева та загибла жінка: Київщина оговтується від шаленого буревію (відео)
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
Потужні зливи затопили південний захід Франції Потужні зливи затопили південний захід Франції
Киян попереджають про грози та сильний вітер Киян попереджають про грози та сильний вітер

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 22 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
73 %
755 мм
1.1 м/с
51 %
Стрічка новин