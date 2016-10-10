У понеділок, 10 жовтня, вулкан Ключевський на Камчатці (РФ) викинув стовп попелу на висоту 6 км.

Вулкан Ключевський викинув стовп попелу на 6 км / volkstat.ru

Про це повідомила прес-служба головного управління МНС РФ по Камчатському краю, передає ТАСС.

Читайте також Вулкан Шивелуч на Камчатці викинув стовп попелу на висоту 4,5 км

"Вдень 10 жовтня, за супутниковими даними Камчатської групи реагування на вулканічні виверження, на вулкані Ключевський був зафіксований викид попелу. Висота викиду попелу становила до 6 тис. метрів. З урахуванням напрямку вітру попільний шлейф поширився на 20 км у східному - південно-східному напрямку від вулкана в бік Камчатської затоки", - йдеться в повідомленні.

Вулкану присвоєно "помаранчевий" код авіаційної небезпеки. Туристичним організаціям рекомендовано не організовувати тури в районі вулкана.

Нагадаємо, влада Індонезії обмежила доступ туристів і місцевих жителів до вулкана Бромо на острові Ява.