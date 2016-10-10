Завтра на заході України пройдуть дощі, на півдні температура до +19° (відеопрогноз)

18:30, 10 жовтня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 11 жовтня, на півдні України до +19°, на заході пройдуть дощі.

УНИАН
Завтра в більшості областей без опадів / УНІАН

У Києві завтра без опадів, вночі +6°, вдень +8°. Вітер мінливий, до 2.2 м/с.

У Львові 11 жовтня мінлива хмарність, вночі +6°, вдень 10°. Вітер мінливий, слабкий.

На популярних українських маршрутах пройдуть дощі, на півдні до +16°

У Луцьку завтра хмарно. Температура повітря вночі +6°, вдень +9°. Вітер мінливий, до 3,9 м/с.

У Вінниці у вівторок мінлива хмарність. Температура вночі +5°, вдень +12°. Вітер мінливий, слабкий.

Одеситам на завтра обіцяють невелику хмарність. Температура вночі +9°, вдень +15°, вітер мінливий, помірний.

У Харкові в понеділок без опадів, температура вночі +4°, вдень +12°. Вітер мінливий, слабкий.

У Дніпрі на завтра синоптики прогнозують невелику хмарність. Температура вночі +5°, вдень +15°. Вітер мінливий, до 3.8 м/с.

У Сімферополі без опадів. Температура вночі +10 градусів, удень +19°. Вітер східний, слабкий.

Жителям Маріуполя обіцяють сонячну погоду, температура вночі +7°, вдень +15°. Вітер змінний, до 4.2 м/с.

У Краматорську у вівторок без опадів, температура вночі +7°, вдень +13°, вітер мінливий, легкий.

У Сєвєродонецьку завтра хмарно. Температура вночі +6°, вдень +13°. Вітер мінливий, до 3.0 м/с.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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