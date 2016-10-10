Завтра на заході України пройдуть дощі, на півдні температура до +19° (відеопрогноз)
Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 11 жовтня, на півдні України до +19°, на заході пройдуть дощі.
У Києві завтра без опадів, вночі +6°, вдень +8°. Вітер мінливий, до 2.2 м/с.
У Львові 11 жовтня мінлива хмарність, вночі +6°, вдень 10°. Вітер мінливий, слабкий.
На популярних українських маршрутах пройдуть дощі, на півдні до +16°
У Луцьку завтра хмарно. Температура повітря вночі +6°, вдень +9°. Вітер мінливий, до 3,9 м/с.
У Вінниці у вівторок мінлива хмарність. Температура вночі +5°, вдень +12°. Вітер мінливий, слабкий.
Одеситам на завтра обіцяють невелику хмарність. Температура вночі +9°, вдень +15°, вітер мінливий, помірний.
У Харкові в понеділок без опадів, температура вночі +4°, вдень +12°. Вітер мінливий, слабкий.
У Дніпрі на завтра синоптики прогнозують невелику хмарність. Температура вночі +5°, вдень +15°. Вітер мінливий, до 3.8 м/с.
У Сімферополі без опадів. Температура вночі +10 градусів, удень +19°. Вітер східний, слабкий.
Жителям Маріуполя обіцяють сонячну погоду, температура вночі +7°, вдень +15°. Вітер змінний, до 4.2 м/с.
У Краматорську у вівторок без опадів, температура вночі +7°, вдень +13°, вітер мінливий, легкий.
У Сєвєродонецьку завтра хмарно. Температура вночі +6°, вдень +13°. Вітер мінливий, до 3.0 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +16°
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Дніпро+30°... +15°
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Донецьк+28°... +14°
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Житомир+26°... +17°
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Запоріжжя+32°... +16°
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Івано-Франківськ+20°... +15°
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Київ+28°... +18°
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Кіровоград+30°... +17°
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Луганськ+27°... +13°
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Луцьк+25°... +16°
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Львів+23°... +16°
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Миколаїв+27°... +18°
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Одеса+24°... +18°
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Полтава+28°... +15°
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Рівне+24°... +16°
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Сімферополь+28°... +16°
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Суми+26°... +14°
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Тернопіль+22°... +15°
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Харків+27°... +15°
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Херсон+27°... +18°
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Хмельницький+24°... +16°
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Черкаси+29°... +18°
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Чернігів+27°... +16°
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Чернівці+21°... +15°