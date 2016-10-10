У Києві завтра вдень до +11°, без опадів

19:00, 10 жовтня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, 11 жовтня у столиці без опадів, температура повітря вдень +11°.

panoramio.com, Sensei Yuri
У Києві завтра без опадів / panoramio.com, Sensei Yuri

До вечора в Києві температура повітря знизиться до +8°.

Погода на тиждень: Україну накриють дощі, у всіх регіонах похолодає

Вітер мінливий, до 3.0 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 07:14, а зайде у 18:13.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 11 жовтня, на півдні України до +19°, на заході пройдуть дощі.

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