У Києві завтра вдень до +11°, без опадів

Згідно з даними Погода УНІАН, 11 жовтня у столиці без опадів, температура повітря вдень +11°.

У Києві завтра без опадів / panoramio.com, Sensei Yuri

До вечора в Києві температура повітря знизиться до +8°.

Читайте також Погода на тиждень: Україну накриють дощі, у всіх регіонах похолодає

Вітер мінливий, до 3.0 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 07:14, а зайде у 18:13.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 11 жовтня, на півдні України до +19°, на заході пройдуть дощі.