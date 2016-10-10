ООН просить 119 мільйонів доларів на допомогу потерпілим від урагану "Меттью" в Гаїті

Організація Об'єднаних Націй попросила у донорів 119 млн доларів на допомогу 750 тис. людей в Гаїті, які постраждали від урагану "Меттью".

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Як передає Російська служба Бі-Бі-Сі, кошти планується використовувати для поставок продовольства, чистої питної води та облаштування тимчасового житла для потерпілих.

"Ураган "Меттью" призвів до найбільшої гуманітарної кризи з моменту землетрусу 2010 року", - йдеться у зверненні ООН.

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В організації зазначають, що в Гаїті спостерігається зростання кількості заражень холерою і нестача продовольства.

Як повідомляв УНІАН, кількість жертв урагану «Меттью» на Гаїті зросла до тисячі осіб, місцева влада почала ховати деяких загиблих у братських могилах.

Чиновники Гаїті заявили про поширення холери на спустошеному ураганом південному заході острова.

Чисельність населення на Гаїті становить близько 10 млн осіб. Країна є найбіднішою серед всіх країн обох американських континентів.

Потужний ураган, який є найсильнішим за майже останнє десятиліття, 8 жовтня вдарив по Гаїті зі швидкістю вітру 233 кілометри на годину.

За офіційними даними, отриманими від Агентства з цивільного захисту, кількість загиблих становить 366 осіб.