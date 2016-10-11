Сьогодні в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні вдень до +19° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 11 жовтня на півдні України вдень до +19°, місцями синоптики обіцяють опади.

У більшості області України сьогодні без опадів / yuriy-bezsonov.livejournal.com/

У столиці сьогодні хмарно, вдень +9°. Вітер мінливий, до 2.9 м/с.

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У Львові 11 жовтня мінлива хмарність, температура повітря вдень +10°. Вітер мінливий, слабкий.

У Луцьку сьогодні хмарно. Температура повітря вдень +9°. Вітер східний та північно-східний, до 3,4 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці у вівторок хмарно з проясненнями. Температура +12°. Вітер мінливий, легкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють хмарну погоду, температура вдень +15°, вітер мінливий, до 7.4 м/с.

На півдні України до +19° / УНІАН

У Харкові мінлива хмарність. Температура до +11°, вітер мінливий, легкий.

У Сімферополі сьогодні невелика хмарність. Температура вдень +19°. Вітер східний, до 3,9 м/с.

У Дніпрі хмарно з проясненнями. Температура повітря +14°. Вітер мінливий, легкий.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень +14°. Вітер мінливий, до 4.0 м/с.

У Краматорську у вівторок без опадів, удень +12°. Вітер мінливий, легкий.

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У Сєвєродонецьку хмарно з проясненнями, температура вдень +13°. Вітер мінливий, до 3,4 м/с.

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