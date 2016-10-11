Сьогодні в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні вдень до +19° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, 11 жовтня на півдні України вдень до +19°, місцями синоптики обіцяють опади.
У столиці сьогодні хмарно, вдень +9°. Вітер мінливий, до 2.9 м/с.
На популярних українських маршрутах пройдуть дощі, на півдні до +16°
У Львові 11 жовтня мінлива хмарність, температура повітря вдень +10°. Вітер мінливий, слабкий.
У Луцьку сьогодні хмарно. Температура повітря вдень +9°. Вітер східний та північно-східний, до 3,4 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці у вівторок хмарно з проясненнями. Температура +12°. Вітер мінливий, легкий.
Одеситам на сьогодні обіцяють хмарну погоду, температура вдень +15°, вітер мінливий, до 7.4 м/с.
У Харкові мінлива хмарність. Температура до +11°, вітер мінливий, легкий.
У Сімферополі сьогодні невелика хмарність. Температура вдень +19°. Вітер східний, до 3,9 м/с.
У Дніпрі хмарно з проясненнями. Температура повітря +14°. Вітер мінливий, легкий.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень +14°. Вітер мінливий, до 4.0 м/с.
У Краматорську у вівторок без опадів, удень +12°. Вітер мінливий, легкий.
Погода на тиждень: Україну накриють дощі, у всіх регіонах похолодає
У Сєвєродонецьку хмарно з проясненнями, температура вдень +13°. Вітер мінливий, до 3,4 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +16°
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Дніпро+30°... +15°
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Донецьк+28°... +14°
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Житомир+26°... +17°
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Запоріжжя+32°... +16°
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Івано-Франківськ+20°... +15°
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Київ+28°... +18°
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Кіровоград+30°... +17°
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Луганськ+27°... +13°
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Луцьк+25°... +16°
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Львів+23°... +16°
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Миколаїв+27°... +18°
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Одеса+24°... +18°
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Полтава+28°... +15°
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Рівне+24°... +16°
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Сімферополь+28°... +16°
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Суми+26°... +14°
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Тернопіль+22°... +15°
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Харків+27°... +15°
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Херсон+27°... +18°
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Хмельницький+24°... +16°
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Черкаси+29°... +18°
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Чернігів+27°... +16°
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Чернівці+21°... +15°