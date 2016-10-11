У Києві сьогодні вдень до +9°, опадів не очікується

08:30, 11 жовтня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 11 жовтня, у столиці повітря прогріється до +9°, без опадів.

УНИАН
Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +9°, ввечері +8°. Вітер мінливий, до 2.9 м/с.

На популярних українських маршрутах пройдуть дощі, на півдні до +16°

Сьогодні сонце в столиці зійшло у 07:14, а зайде у 18:13.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня на півдні України вдень до +19°, місцями синоптики обіцяють опади.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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