У Києві сьогодні вдень до +9°, опадів не очікується

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 11 жовтня, у столиці повітря прогріється до +9°, без опадів.

Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +9°, ввечері +8°. Вітер мінливий, до 2.9 м/с.

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Сьогодні сонце в столиці зійшло у 07:14, а зайде у 18:13.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня на півдні України вдень до +19°, місцями синоптики обіцяють опади.

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