Жителів України попереджають про зміну погодних умов
З 11 жовтня у багатьох регіонах України пройдуть сильні дощі, місцями з мокрим снігом.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
"За прогнозами Укргідрометцентру, 11 жовтня хмарно з проясненнями. У західних та місцями північних областях невеликий, вдень на півдні Одещини та в Карпатському регіоні помірний дощ (в горах з мокрим снігом); на решті території без істотних опадів. Температура вночі 2-7° тепла, в Карпатському регіоні місцями 0-3° морозу; вдень у західних та північних областях 7-12° тепла, на решті території 13-18°", - йдеться в повідомленні.
Сьогодні в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні вдень до +19° (карта)
Протягом 12-13 жовтня буде хмарно з проясненнями. 12 жовтня вночі на Закарпатті, Прикарпатті, Вінниччині та Одещині, вдень на Правобережжі, Херсонщині та в Криму дощі, місцями сильні. У Карпатах очікується дуже сильний мокрий сніг.
13 жовтня в Україні, крім півночі, дощі, вночі місцями сильні, у західних областях з мокрим снігом. Температура вночі 2-7° тепла, на півдні до +12°.
12 жовтня у Карпатах, 13 жовтня у західних та північних областях від 3° тепла до 2° морозу; вдень 7-12° тепла, на півдні країни до +17°, 13 жовтня у західних, північних та центральних областях 3-8° тепла.
Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил безпеки, особливо під час перебування на вулиці.
Нагадаємо, цього тижня в Україні пройдуть дощі, без опадів буде лише в п'ятницю.
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