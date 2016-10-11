Кількість жертв урагану "Меттью" в США збільшилася до 28

10:33, 11 жовтня 2016
702
0

У результаті урагану "Меттью" в США загинули 28 людей. Понад 1 млн споживачів залишилися без електрики.

Наслідки урагану
Наслідки урагану "Меттью" / Reuters

Про це повідомляє ABC News.

На півдні Австралії пройшов потужний шторм

Не менше 11 людей загинули в Північній Кароліні, дев'ять - у Флориді. У Джорджії жертвами стихії стали четверо людей, троє загинули в Південній Кароліні, смерть одного місцевого жителя підтвердили у Вірджинії.

Ураган "Меттью" виявився найпотужнішим у басейні Карибського моря за останні десять років, досягнувши найвищої п'ятої категорії за шкалою Сафіра-Сімпсона. Швидкість вітру сягала 230 кілометрів на годину.

Нагадаємо, Організація Об'єднаних Націй попросила у донорів 119 млн доларів на допомогу 750 тис. людей в Гаїті, які постраждали від урагану "Меттью".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Прогноз погоди на 18 червня: негода не відступає з частини України Прогноз погоди на 18 червня: негода не відступає з частини України
У частині України зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки У частині України зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Завтра на Заході та в Центрі України продовжаться дощі з грозами (схема) Завтра на Заході та в Центрі України продовжаться дощі з грозами (схема)
Частина України і сьогодні залишиться у полоні негоди: синоптики прогнозують грози і град Частина України і сьогодні залишиться у полоні негоди: синоптики прогнозують грози і град
Нічна негода знеструмила населені пункти у п'ятьох областях Нічна негода знеструмила населені пункти у п'ятьох областях
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
В Україні оголосили штормове попередження В Україні оголосили штормове попередження

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 22 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
73 %
755 мм
1.1 м/с
51 %
Стрічка новин