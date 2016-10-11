Кількість жертв урагану "Меттью" в США збільшилася до 28

У результаті урагану "Меттью" в США загинули 28 людей. Понад 1 млн споживачів залишилися без електрики.

Наслідки урагану "Меттью" / Reuters

Про це повідомляє ABC News.

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Не менше 11 людей загинули в Північній Кароліні, дев'ять - у Флориді. У Джорджії жертвами стихії стали четверо людей, троє загинули в Південній Кароліні, смерть одного місцевого жителя підтвердили у Вірджинії.

Ураган "Меттью" виявився найпотужнішим у басейні Карибського моря за останні десять років, досягнувши найвищої п'ятої категорії за шкалою Сафіра-Сімпсона. Швидкість вітру сягала 230 кілометрів на годину.

Нагадаємо, Організація Об'єднаних Націй попросила у донорів 119 млн доларів на допомогу 750 тис. людей в Гаїті, які постраждали від урагану "Меттью".