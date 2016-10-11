Тропічний шторм "Ніколь" здатний набрати силу урагану

11:31, 11 жовтня 2016
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Тропічний шторм "Ніколь", який сформувався у Карибському морі, здатний набрати силу урагану у вівторок, 11 жовтня.

Тропический шторм
Тропічний шторм "Ніколь" / Reuters

Про це повідомив Національний центр США по спостереженню за ураганами, передає ТАСС.

На півдні Австралії пройшов потужний шторм

"Прогнозується поступове посилення. "Ніколь", як очікується, набере силу урагану у вівторок", - йдеться в повідомленні.

Епіцентр "Ніколь" знаходиться в 635 км на південь від Бермудських островів, максимальна швидкість вітру становить 26,8 м/с. Зараз шторм рухається зі швидкістю 2,7 м/с на північ.

Як повідомляв УНІАН, у результаті урагану "Меттью" в США загинули 28 людей. Цей ураган виявився найпотужнішим у басейні Карибського моря за останні десять років, досягнувши найвищої п'ятої категорії за шкалою Сафіра-Сімпсона.

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