Нью-Йорку передрікають масштабні повені
Протягом наступного століття Нью-Йорку (США) будуть загрожувати сильні повені.
Про це йдеться в доповіді вчених, опублікованій в журналі академії наук США Proceedings of the National Academy of Sciences, повідомляє EurekAlert!
Кількість жертв урагану "Меттью" на Гаїті зросла до 1000
Дослідження вчених базується на вивченні історичних метеорологічних даних і моделюванні погодних умов, які очікуються у майбутньому.
Раніше стихії, подібні руйнівному шторму "Сенді" в 2012 році, виникали раз на 400 років. Згідно з отриманими даними, ймовірність виникнення таких катаклізмів у 21 столітті збільшується приблизно в 4 рази.
За словами дослідниці Нін Лін, кліматичні зміни можуть призвести до того, що після 2100 року в Нью-Йорку інтенсивність стихійних лих може збільшитися в 17 разів.
Вчені продовжують проводити дослідження для отримання більш точних прогнозів, які дозволять фахівцям в майбутньому пом'якшити наслідки повеней.
Нагадаємо, у результаті урагану "Меттью" у США загинули 28 людей.
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