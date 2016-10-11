Нью-Йорку передрікають масштабні повені

12:08, 11 жовтня 2016
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Протягом наступного століття Нью-Йорку (США) будуть загрожувати сильні повені.

Нью-Йорк / Reuters
Нью-Йорк / Reuters

Про це йдеться в доповіді вчених, опублікованій в журналі академії наук США Proceedings of the National Academy of Sciences, повідомляє EurekAlert!

Кількість жертв урагану "Меттью" на Гаїті зросла до 1000

Дослідження вчених базується на вивченні історичних метеорологічних даних і моделюванні погодних умов, які очікуються у майбутньому.

Раніше стихії, подібні руйнівному шторму "Сенді" в 2012 році, виникали раз на 400 років. Згідно з отриманими даними, ймовірність виникнення таких катаклізмів у 21 столітті збільшується приблизно в 4 рази.

За словами дослідниці Нін Лін, кліматичні зміни можуть призвести до того, що після 2100 року в Нью-Йорку інтенсивність стихійних лих може збільшитися в 17 разів.

Вчені продовжують проводити дослідження для отримання більш точних прогнозів, які дозволять фахівцям в майбутньому пом'якшити наслідки повеней.

Нагадаємо, у результаті урагану "Меттью" у США загинули 28 людей.

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