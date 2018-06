Нью-Йорку передрікають масштабні повені

Протягом наступного століття Нью-Йорку (США) будуть загрожувати сильні повені.

Нью-Йорк / Reuters

Про це йдеться в доповіді вчених, опублікованій в журналі академії наук США Proceedings of the National Academy of Sciences, повідомляє EurekAlert!

Читайте також Кількість жертв урагану "Меттью" на Гаїті зросла до 1000

Дослідження вчених базується на вивченні історичних метеорологічних даних і моделюванні погодних умов, які очікуються у майбутньому.

Раніше стихії, подібні руйнівному шторму "Сенді" в 2012 році, виникали раз на 400 років. Згідно з отриманими даними, ймовірність виникнення таких катаклізмів у 21 столітті збільшується приблизно в 4 рази.

За словами дослідниці Нін Лін, кліматичні зміни можуть призвести до того, що після 2100 року в Нью-Йорку інтенсивність стихійних лих може збільшитися в 17 разів.

Вчені продовжують проводити дослідження для отримання більш точних прогнозів, які дозволять фахівцям в майбутньому пом'якшити наслідки повеней.

Нагадаємо, у результаті урагану "Меттью" у США загинули 28 людей.