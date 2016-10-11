На автошляхах України місцями пройдуть дощі, на півдні до +16°

Сьогодні і завтра на українських трасах місцями пройдуть дощі. Найтепліше буде на півдні - до +16°.

На українських трасах місцями пройдуть дощі / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів. Температура +9°... +16°. Завтра на цьому маршруті температура до +13°, пройдуть дощі.

На трасі Київ - Ужгород у вівторок хмарно, температура в дорозі +7° ... +12°. У середу на цьому маршруті у Львівській та Закарпатській областях очікуються опади, температура до +10°.

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За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +15°, мінлива хмарність. Завтра на даному маршруті без опадів, температура до +14°.

У напрямку Харкова хмарно з проясненнями. Температура в дорозі до +11°. 12 жовтня на цьому напрямку без опадів, температура +9°... +11°.

За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні місцями пройдуть дощі, +8° ... +12°. За даним напрямком в середу очікуються опади, температура до +9°.

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