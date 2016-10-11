На автошляхах України місцями пройдуть дощі, на півдні до +16°
Сьогодні і завтра на українських трасах місцями пройдуть дощі. Найтепліше буде на півдні - до +16°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів. Температура +9°... +16°. Завтра на цьому маршруті температура до +13°, пройдуть дощі.
На трасі Київ - Ужгород у вівторок хмарно, температура в дорозі +7° ... +12°. У середу на цьому маршруті у Львівській та Закарпатській областях очікуються опади, температура до +10°.
Сьогодні в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні вдень до +19° (карта)
За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +15°, мінлива хмарність. Завтра на даному маршруті без опадів, температура до +14°.
У напрямку Харкова хмарно з проясненнями. Температура в дорозі до +11°. 12 жовтня на цьому напрямку без опадів, температура +9°... +11°.
За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні місцями пройдуть дощі, +8° ... +12°. За даним напрямком в середу очікуються опади, температура до +9°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +16°
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Дніпро+30°... +15°
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Донецьк+28°... +14°
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Житомир+26°... +17°
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Запоріжжя+32°... +16°
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Івано-Франківськ+20°... +15°
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Київ+28°... +18°
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Кіровоград+30°... +17°
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Луганськ+27°... +13°
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Луцьк+25°... +16°
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Львів+23°... +16°
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Миколаїв+27°... +18°
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Одеса+24°... +18°
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Полтава+28°... +15°
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Рівне+24°... +16°
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Сімферополь+28°... +16°
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Суми+26°... +14°
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Тернопіль+22°... +15°
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Харків+27°... +15°
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Херсон+27°... +18°
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Хмельницький+24°... +16°
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Черкаси+29°... +18°
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Чернігів+27°... +16°
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Чернівці+21°... +15°