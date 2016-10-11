На автошляхах України місцями пройдуть дощі, на півдні до +16°

13:00, 11 жовтня 2016
727
0

Сьогодні і завтра на українських трасах місцями пройдуть дощі. Найтепліше буде на півдні - до +16°.

УНИАН
На українських трасах місцями пройдуть дощі / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів. Температура +9°... +16°. Завтра на цьому маршруті температура до +13°, пройдуть дощі.

На трасі Київ - Ужгород у вівторок хмарно, температура в дорозі +7° ... +12°. У середу на цьому маршруті у Львівській та Закарпатській областях очікуються опади, температура до +10°.

Сьогодні в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні вдень до +19° (карта)

За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +15°, мінлива хмарність. Завтра на даному маршруті без опадів, температура до +14°.

У напрямку Харкова хмарно з проясненнями. Температура в дорозі до +11°. 12 жовтня на цьому напрямку без опадів, температура +9°... +11°.

За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні місцями пройдуть дощі, +8° ... +12°. За даним напрямком в середу очікуються опади, температура до +9°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Прогноз погоди на 18 червня: негода не відступає з частини України Прогноз погоди на 18 червня: негода не відступає з частини України
У частині України зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки У частині України зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки
У Китаї після урагану пройшов "дощ" з морських тварин (фото) У Китаї після урагану пройшов "дощ" з морських тварин (фото)
Завтра на Заході та в Центрі України продовжаться дощі з грозами (схема) Завтра на Заході та в Центрі України продовжаться дощі з грозами (схема)
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
Злива перетворила вулиці Бердичева на річки (відео) Злива перетворила вулиці Бердичева на річки (відео)
Потужні зливи затопили південний захід Франції Потужні зливи затопили південний захід Франції

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 22 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
73 %
755 мм
1.1 м/с
51 %
Стрічка новин