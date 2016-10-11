Вулкан Шивелуч викинув стовп попелу на 7 км

14:39, 11 жовтня 2016
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Вулкан Шивелуч на Камчатці (РФ) викинув стовп попелу на висоту до 7 км над рівнем моря.

volkstat.ru
Вулкан Шивелуч викинув стовп попелу на 7 км / volkstat.ru

Про це повідомляє ТАСС.

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"Стовп попелу на вулкані Шивелуч піднявся на висоту до 7 км над рівнем моря. Шлейф поширився у східному напрямку на 3 км", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що на куполі вулкана спостерігається схід уламкових лавин.

Випадання попелу в населених пунктах не зареєстровано.

Нагадаємо, раніше влада Індонезії обмежила доступ туристів і місцевих жителів до вулкану Бромо на острові Ява.

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