У результаті урагану "Меттью" в США загинули 30 людей
Число жертв найсильнішого за останні 10 років урагану "Меттью" в США збільшилося до 30.
Про це повідомляє NBC News.
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У Флориді жертвами стихії стали 12 осіб, у Північній Кароліні 11. Троє людей загинули в Південній Кароліні, троє - у Джорджії, смерть одного місцевого жителя підтвердили у Вірджинії.
Відзначається, що в багатьох районах досі існує загроза повеней, оскільки після шторму в багатьох водоймах значно підвищився рівень води.
Нагадаємо, Організація Об'єднаних Націй попросила у донорів 119 млн доларів на допомогу 750 тис. людей в Гаїті, які постраждали від урагану "Меттью".
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