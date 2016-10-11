В Україні завтра місцями пройдуть дощі, на півдні температура до +20° (відеопрогноз)

18:30, 11 жовтня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, 12 жовтня на півдні України до +20°, місцями пройдуть дощі.

УНИАН
У більшості областей України завтра без опадів / УНІАН

У Києві завтра без опадів, вночі +1°, вдень +9°. Вітер східний, до 7.1 м/с.

У Львові 12 жовтня пройде дощ, вночі +2°, вдень +9°. Вітер східний, помірний.

На автошляхах України місцями пройдуть дощі, на півдні до +16°

У Луцьку завтра мінлива хмарність. Температура повітря вночі +1°, вдень +10°. Вітер східний та північно-східний, до 8.1 м/с.

У Вінниці в середу очікуються опади. Температура вночі +1°, вдень +9°. Вітер східний, помірний.

Одеситам на завтра обіцяють дощ. Температура вночі +7°, вдень +13°, вітер східний та південно-східний, сильний.

У Харкові у середу без опадів, температура вночі 0°, вдень +9°. Вітер східний, помірний.

У Дніпрі на завтра синоптики прогнозують невелику хмарність. Температура вночі +3°, вдень +13°. Вітер східний, до 8.3 м/с.

У Сімферополі пройде дощ. Температура вночі +14°, вдень +20°. Вітер східний та південно-східний, свіжий.

Жителям Маріуполя обіцяють хмарну погоду, температура вночі +7°, вдень +13°. Вітер східний та північно-східний, до 10.1 м/с.

У Краматорську у середу без опадів, температура вночі +6°, вдень +10°, вітер східний та північно-східний, помірний.

У Сєвєродонецьку завтра хмарно. Температура вночі +6°, вдень +11°. Вітер східний, до 6,2 м/с.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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