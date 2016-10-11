В Україні завтра місцями пройдуть дощі, на півдні температура до +20° (відеопрогноз)
Згідно з даними Погода УНІАН, 12 жовтня на півдні України до +20°, місцями пройдуть дощі.
У Києві завтра без опадів, вночі +1°, вдень +9°. Вітер східний, до 7.1 м/с.
У Львові 12 жовтня пройде дощ, вночі +2°, вдень +9°. Вітер східний, помірний.
На автошляхах України місцями пройдуть дощі, на півдні до +16°
У Луцьку завтра мінлива хмарність. Температура повітря вночі +1°, вдень +10°. Вітер східний та північно-східний, до 8.1 м/с.
У Вінниці в середу очікуються опади. Температура вночі +1°, вдень +9°. Вітер східний, помірний.
Одеситам на завтра обіцяють дощ. Температура вночі +7°, вдень +13°, вітер східний та південно-східний, сильний.
У Харкові у середу без опадів, температура вночі 0°, вдень +9°. Вітер східний, помірний.
У Дніпрі на завтра синоптики прогнозують невелику хмарність. Температура вночі +3°, вдень +13°. Вітер східний, до 8.3 м/с.
У Сімферополі пройде дощ. Температура вночі +14°, вдень +20°. Вітер східний та південно-східний, свіжий.
Жителям Маріуполя обіцяють хмарну погоду, температура вночі +7°, вдень +13°. Вітер східний та північно-східний, до 10.1 м/с.
У Краматорську у середу без опадів, температура вночі +6°, вдень +10°, вітер східний та північно-східний, помірний.
У Сєвєродонецьку завтра хмарно. Температура вночі +6°, вдень +11°. Вітер східний, до 6,2 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
-
Вінниця+27°... +16°
-
Дніпро+30°... +15°
-
Донецьк+28°... +14°
-
Житомир+26°... +17°
-
Запоріжжя+32°... +16°
-
Івано-Франківськ+20°... +15°
-
Київ+28°... +18°
-
Кіровоград+30°... +17°
-
Луганськ+27°... +13°
-
Луцьк+25°... +16°
-
Львів+23°... +16°
-
Миколаїв+27°... +18°
-
Одеса+24°... +18°
-
Полтава+28°... +15°
-
Рівне+24°... +16°
-
Сімферополь+28°... +16°
-
Суми+26°... +14°
-
Тернопіль+22°... +15°
-
Харків+27°... +15°
-
Херсон+27°... +18°
-
Хмельницький+24°... +16°
-
Черкаси+29°... +18°
-
Чернігів+27°... +16°
-
Чернівці+21°... +15°