У Києві завтра без опадів, вдень температура до +9°

19:00, 11 жовтня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 12 жовтня, у столиці без опадів, температура повітря вдень +9°.

УНИАН
У Києві завтра без опадів / УНІАН

До вечора в Києві температура повітря знизиться до +6°.

На автошляхах України місцями пройдуть дощі, на півдні до +16°

Вітер східний, до 7.1 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 07:16, а зайде у 18:11.

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня на півдні України до +20°, місцями пройдуть дощі.

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