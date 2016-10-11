У Києві завтра без опадів, вдень температура до +9°

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 12 жовтня, у столиці без опадів, температура повітря вдень +9°.

У Києві завтра без опадів / УНІАН

До вечора в Києві температура повітря знизиться до +6°.

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Вітер східний, до 7.1 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 07:16, а зайде у 18:11.

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня на півдні України до +20°, місцями пройдуть дощі.