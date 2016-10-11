На Україну насувається негода: синоптики обіцяють дощі, у Карпатах - дуже сильний сніг
На значній території України 12 жовтня очікуються сильні дощі, у Карпатах дуже сильний сніг.
Як повідомили УНІАН в Управлінні безпеки дорожнього руху ДПД Національної поліції України, за інформацією Гідрометцентру, у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій вдень і у Вінницькій, Миколаївській та Херсонській областях сильний дощ.
Погода на тиждень: Україну накриють дощі, у всіх регіонах похолодає
В Одеській та Чернівецькій областях дуже сильний дощ, у Карпатах дуже сильний сніг.
Поліція закликає водіїв за такої погоди бути особливо уважними за кермом, неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху.
За недостатньої видимості, а особливо з настанням сутінок водіям і пішоходам рекомендують обов’язково виділити себе на дорозі.
Водії повинні завчасно ввімкнути габаритні вогні, ближнє світло фар або протитуманні фари, а пішоходи – використовувати світлий одяг і за можливості світловідбиваючі елементи, що дозволить водіям завчасно побачити їх на дорозі та відповідно зреагувати.
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +16°
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Дніпро+30°... +15°
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Донецьк+28°... +14°
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Житомир+26°... +17°
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Запоріжжя+32°... +16°
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Івано-Франківськ+20°... +15°
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Київ+28°... +18°
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Кіровоград+30°... +17°
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Луганськ+27°... +13°
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Луцьк+25°... +16°
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Львів+23°... +16°
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Миколаїв+27°... +18°
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Одеса+24°... +18°
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Полтава+28°... +15°
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Рівне+24°... +16°
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Сімферополь+28°... +16°
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Суми+26°... +14°
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Тернопіль+22°... +15°
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Харків+27°... +15°
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Херсон+27°... +18°
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Хмельницький+24°... +16°
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Черкаси+29°... +18°
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Чернігів+27°... +16°
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Чернівці+21°... +15°