На Україну насувається негода: синоптики обіцяють дощі, у Карпатах - дуже сильний сніг

На значній території України 12 жовтня очікуються сильні дощі, у Карпатах дуже сильний сніг.

Похолодание по-настоящему пришло в Украину - так выглядит Буковель 5 октября / www.facebook.com/bukovel

Як повідомили УНІАН в Управлінні безпеки дорожнього руху ДПД Національної поліції України, за інформацією Гідрометцентру, у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій вдень і у Вінницькій, Миколаївській та Херсонській областях сильний дощ.

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В Одеській та Чернівецькій областях дуже сильний дощ, у Карпатах дуже сильний сніг.

Поліція закликає водіїв за такої погоди бути особливо уважними за кермом, неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху.

За недостатньої видимості, а особливо з настанням сутінок водіям і пішоходам рекомендують обов’язково виділити себе на дорозі.

Водії повинні завчасно ввімкнути габаритні вогні, ближнє світло фар або протитуманні фари, а пішоходи – використовувати світлий одяг і за можливості світловідбиваючі елементи, що дозволить водіям завчасно побачити їх на дорозі та відповідно зреагувати.