В Одесі школярам дозволили в середу не відвідувати заняття у зв'язку зі штормом

В Одесі школярам дозволили завтра не відвідувати заняття у зв'язку зі штормом.

12 жовтня у місті і області оголошено штормове попередження / УНІАН

Як повідомили УНІАН у прес-службі міськради, на 12 жовтня у місті і області оголошено штормове попередження.

«Міські школи та дитячі садки завтра працюють в штатному режимі, але батьки можуть залишити дітей вдома. Школярі, батьки яких ухвалять рішення залишити дитину вдома, відпрацюють пропущені заняття в індивідуальному порядку ... Керівників підприємств керівництво міста просить зважати на складні погодні умови при організації робочого процесу», - відзначили в прес-службі.

Уже скасовано через негоду низку запланованих мерією заходів, в числі яких - нарада з керівниками автостоянок про підготовку до роботи в зимовий період.

Як пояснили в мерії, в середу, згідно з прогнозом Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі очікується істотне погіршення погодних умов. Вранці та вдень сильний дощ. Вітер північно-східний 19-24 м/с, вранці та вдень пориви до 25-27 м/с. Видимість під час дощу 500-1000 метрів. Температура вночі та вдень 11-13 градусів тепла.

Читайте також У результаті урагану "Меттью" в США загинули 30 людей

З огляду на можливе сильне погіршення погоди (сильна злива і поривчастий вітер), в Одесі працює штаб з ліквідації наслідків негоди. Усі міські комунальні служби переведені на цілодобовий режим роботи.

Щоб уникнути можливих підтоплень, фахівці КП «Міські дороги» позапланово проводять очищення зливових стоків і, у разі необхідності, будуть оперативно виїжджати на вулиці міста для ліквідації наслідків дощу.

Крім того співробітники інших профільних комунальних підприємств міста будуть максимально оперативно усувати можливі наслідки негоди.

Одеситів просять по можливості обмежити поїздки, а також бути пильними і не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач, оскільки у результаті сильного поривчастого вітру можливе падіння гілок і кабелів.