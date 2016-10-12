В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на півдні до +20° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, e середу, 12 жовтня, на півдні України вдень до +20°, місцями синоптики обіцяють опади.

У більшості регіонів України сьогодні без опадів / УНІАН

У столиці сьогодні мінлива хмарність, вдень +10°. Вітер східний, до 6.8 м/с.

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У Львові 12 жовтня дощ, температура повітря вдень +9°. Вітер східний, помірний.

У Луцьку сьогодні очікуються опади. Температура повітря вдень +10°. Вітер східний, до 8.4 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці в середу пройде дощ. Температура +9°. Вітер східний, помірний.

Одеситам на сьогодні обіцяють опади, температура вдень +13°, вітер східний, до 13.3 м/с.

На півдні до +20° / УНІАН

У Харкові мінлива хмарність. Температура до +10°, вітер східний, помірний.

У Сімферополі сьогодні пройде дощ. Температура вдень +20°. Вітер східний та південно-східний, до 8.4 м/с.

У Дніпрі хмарно з проясненнями. Температура повітря +12°. Вітер східний, свіжий.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень +10°. Вітер мінливий, до 4.0 м/с.

У Краматорську у середу без опадів, удень +10°. Вітер мінливий, легкий.

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У Сєвєродонецьку хмарно з проясненнями, температура вдень +10°. Вітер мінливий, до 3,4 м/с.

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