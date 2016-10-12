В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на півдні до +20° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, e середу, 12 жовтня, на півдні України вдень до +20°, місцями синоптики обіцяють опади.
У столиці сьогодні мінлива хмарність, вдень +10°. Вітер східний, до 6.8 м/с.
На Україну насувається негода: синоптики обіцяють дощі, у Карпатах - дуже сильний сніг
У Львові 12 жовтня дощ, температура повітря вдень +9°. Вітер східний, помірний.
У Луцьку сьогодні очікуються опади. Температура повітря вдень +10°. Вітер східний, до 8.4 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці в середу пройде дощ. Температура +9°. Вітер східний, помірний.
Одеситам на сьогодні обіцяють опади, температура вдень +13°, вітер східний, до 13.3 м/с.
У Харкові мінлива хмарність. Температура до +10°, вітер східний, помірний.
У Сімферополі сьогодні пройде дощ. Температура вдень +20°. Вітер східний та південно-східний, до 8.4 м/с.
У Дніпрі хмарно з проясненнями. Температура повітря +12°. Вітер східний, свіжий.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень +10°. Вітер мінливий, до 4.0 м/с.
У Краматорську у середу без опадів, удень +10°. Вітер мінливий, легкий.
На автошляхах України місцями пройдуть дощі, на півдні до +16°
У Сєвєродонецьку хмарно з проясненнями, температура вдень +10°. Вітер мінливий, до 3,4 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +16°
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Дніпро+30°... +15°
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Донецьк+28°... +14°
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Житомир+26°... +17°
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Запоріжжя+32°... +16°
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Івано-Франківськ+20°... +15°
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Київ+28°... +18°
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Кіровоград+30°... +17°
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Луганськ+27°... +13°
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Луцьк+25°... +16°
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Львів+23°... +16°
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Миколаїв+27°... +18°
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Одеса+24°... +18°
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Полтава+28°... +15°
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Рівне+24°... +16°
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Сімферополь+28°... +16°
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Суми+26°... +14°
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Тернопіль+22°... +15°
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Харків+27°... +15°
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Херсон+27°... +18°
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Хмельницький+24°... +16°
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Черкаси+29°... +18°
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Чернігів+27°... +16°
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Чернівці+21°... +15°