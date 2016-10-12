Сьогодні вдень у Києві до +10°, опадів не очікується

Згідно з даними Погода УНІАН, 12 жовтня в столиці повітря прогріється до +10°, без опадів.

Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +10°, ввечері - до +7°. Вітер східний, до 6.8 м/с.

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Сьогодні сонце в столиці зійшло у 07:16, а зайде у 18:11.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 12 жовтня, на півдні України вдень до +20°, місцями синоптики обіцяють опади.

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