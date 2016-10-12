В Україні через дощі очікується підвищення рівнів води у річках
У зв'язку з очiкуваними сильними опадами 12-13 жовтня в Україні очiкується підвищення рівнів води у ріках.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на півдні до +20° (карта)
Зокрема, очiкується змiна гiдрологiчної ситуації з пiдйомами рiвнiв води:
- на рiчках басейну Прута та Сiреті (Чернівецька, Івано-Франківська обл.) на 0,3-1,0 м;
- на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) на 0,5 - 1,5 м;
- на притоках Днiстра у Тернопiльській, Хмельницькій, Вiнницькій обл.) на 0,2-0,7 м;
Також можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку.
Нагадаємо, на значній території України 12 жовтня очікуються сильні дощі, у Карпатах дуже сильний сніг.
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